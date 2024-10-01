Знищення українських ГЕС: Харченко відповів, що відбудеться із генерацією взимку

Влітку країна-агресор Росія завдавала ударів по українських ГЕС, частина із яких вийшли з ладу. Напередодні зими їх відновлення буде важливим, однак у генерації об'єкти гідроенергетики не відіграватимуть ключової ролі.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Це пов'язано з тим, що ГЕС не будуть такими важливими через малу кількість води.
"Тому вони важливі, суттєві, але вони не відіграють такої ролі, як, скажімо, навесні та влітку, коли вони є значною генеруючою потужністю. Взимку вони переважно просто балансують систему", - пояснив він.відео дня
Водночас Укргідроенерго активно займається будівництвом захисник споруд, що, як сподівається Харченко, сприятиме тому, щоб перша ж ворожа ракета не вивела об'єкт гідрогенерації із системи.
"Щодо загальної ситуації, то я знаю, що вони відновлюють ті блоки, які постраждали. Частина з них вже працює, частина в процесі відновлення, але повторюся - взимку гідрогенерація не зможе фізично відігравати велику роль", - додав він.
Хто такий Олександр Харченко?
Олександр Харченко - директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
Удари росіян по українських ГЕС - що відомо
Нагадаємо, що експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар проаналізував та пояснив, чому росіяни не припиняють бити по ДніпроГЕС. Таким чином ворог хоче знищити нашу маневрову генерацію.
Напередодні в Україні оприлюднили дані щодо знищення росіянами потужностей більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС. Наразі триває робота над тим, щоб усунути збитки ворожих атак.
Також Дмитро Снєгирьов повідомляв, що після зміни ядерної доктрини у РФ не слід виключати загрози ядерного удару по важливих об'єктах України, зокрема мова йде про гідроенергетику.
Інші новини про ситуацію в енергосистемі:
- "Світла може не бути по 18 годин": експерт описав плачевний сценарій на зиму
- Україна житиме з відключеннями світла навіть після війни: прогноз
- Світла може не бути по 3-4 дні, якщо Росія "виб'є" хоч одну АЕС - експерт
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред