Знищення українських ГЕС: Харченко відповів, що відбудеться із генерацією взимку

Ворог може повторно атакувати об'єкти гідроенергетики, однак суттєвої ролі це не зіграє.

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Україна працює над створенням додаткового захисту на ГЕС / Колаж: Главред, фото: Укргідроенерго

Влітку країна-агресор Росія завдавала ударів по українських ГЕС, частина із яких вийшли з ладу. Напередодні зими їх відновлення буде важливим, однак у генерації об'єкти гідроенергетики не відіграватимуть ключової ролі.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Це пов'язано з тим, що ГЕС не будуть такими важливими через малу кількість води.

"Тому вони важливі, суттєві, але вони не відіграють такої ролі, як, скажімо, навесні та влітку, коли вони є значною генеруючою потужністю. Взимку вони переважно просто балансують систему", - пояснив він. відео дня

Водночас Укргідроенерго активно займається будівництвом захисник споруд, що, як сподівається Харченко, сприятиме тому, щоб перша ж ворожа ракета не вивела об'єкт гідрогенерації із системи.

"Щодо загальної ситуації, то я знаю, що вони відновлюють ті блоки, які постраждали. Частина з них вже працює, частина в процесі відновлення, але повторюся - взимку гідрогенерація не зможе фізично відігравати велику роль", - додав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Харченко? Олександр Харченко - директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Удари росіян по українських ГЕС - що відомо

Нагадаємо, що експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар проаналізував та пояснив, чому росіяни не припиняють бити по ДніпроГЕС. Таким чином ворог хоче знищити нашу маневрову генерацію.

Напередодні в Україні оприлюднили дані щодо знищення росіянами потужностей більш ніж 80% для ТЕС та понад 40% для ГЕС. Наразі триває робота над тим, щоб усунути збитки ворожих атак.

Також Дмитро Снєгирьов повідомляв, що після зміни ядерної доктрини у РФ не слід виключати загрози ядерного удару по важливих об'єктах України, зокрема мова йде про гідроенергетику.

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