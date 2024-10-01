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Без участі ТЦК: Кабмін дав "зелене світло" командирам самим призивати добровольців

Юлія Закрепа
1 жовтня 2024, 15:31
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Які зміни Кабмін вніс до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації - деталі у матеріалі.
Без участі ТЦК: Кабмін дав 'зелене світло' командирам самим призивати добровольців
Кабмін дозволив призивати добровольців без участі ТЦК / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Сьогодні, 1 жовтня, Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни в порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Відтепер командири військових частин мають право здійснювати призов добровольців без участі ТЦК.

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко повідомив про те, які зміни вніс Кабмін до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації:

  • Надається право командиру військової частини надавати направлення для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.
  • Надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.
  • Генштаб ЗСУ може визначити перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобовʼязаних.
Без участі ТЦК: Кабмін дав 'зелене світло' командирам самим призивати добровольців
Що відомо про закон "Про мобілізацію" / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, що у Раді спрогнозували, що мобілізацію деяких чоловіків можуть призупинити. Водночас депутати поки не знають, яким чином у війську повинні будуть замінити тих, хто підпадають під цю категорію та вже були раніше мобілізовані. Стефанчук погодився, що питання потребує негайного вирішення.

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В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років. Депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в директиві Командування Сухопутних Військ № 116/2/1/21409 від 19.09.2024 зазначено, що чоловіки віком від 18 до 25 років не підлягають призову. Це вже надійшло до обласних і районних ТЦК.

Глава Міністерства оборони Рустам Умєров повідомив, що в Україні мобілізація за рік збільшилася втричі. Він також зазначив, що застосунок "Резерв+" уже використовують близько 3,5 млн українців, які отримали електронний військово-обліковий документ.

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