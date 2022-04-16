Супутники знайшли більше 800 свіжих могил у захопленому РФ Херсоні - The Washington Post

Супутники знайшли більше 800 свіжих могил у захопленому РФ Херсоні/ скріншот з відео

На свіжих супутникових фото тимчасово захопленого російськими окупантами Херсона були зафіксовані нові могили на Херсонському кладовищі. Про це повідомляє авторитетне західне видання The Washington Post.

У період з 28 лютого по 15 квітня в Херсоні з'явилися мінімум 824 нових могил. Аналіз провів Лондонський некомерційний Центр інформаційної стійкості (CIR).

"Страшно подумати про те, як загинули мирні жителі і що ще відбувається в цих районах", - сказав директор з розслідувань CIR Бенджамін Стріком.

читайте такожОкупантів заманили в пастку: ЗСУ вдарили під Херсоном, орки лізуть зі сходу - експерт

Нагадаємо, раніше в неділю, 10 квітня, у Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг городян, присвячений жертвам російської агресії.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ Ювілейний пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали", - зазначив він.

Інші новини: