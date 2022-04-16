Супутники знайшли більше 800 свіжих могил у захопленому РФ Херсоні - The Washington Post

Знімки проєкту Planet Lab показали, що нові місця поховання, 824 могили, знаходяться на десь на околиці Херсона ‒ у напрямку на схід від аеропорту.
На свіжих супутникових фото тимчасово захопленого російськими окупантами Херсона були зафіксовані нові могили на Херсонському кладовищі. Про це повідомляє авторитетне західне видання The Washington Post.
У період з 28 лютого по 15 квітня в Херсоні з'явилися мінімум 824 нових могил. Аналіз провів Лондонський некомерційний Центр інформаційної стійкості (CIR).
"Страшно подумати про те, як загинули мирні жителі і що ще відбувається в цих районах", - сказав директор з розслідувань CIR Бенджамін Стріком.
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Нагадаємо, раніше в неділю, 10 квітня, у Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг городян, присвячений жертвам російської агресії.
Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Сьогодні в Херсоні біля ККЗ Ювілейний пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Очікувано, окупанти його розігнали", - зазначив він.
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