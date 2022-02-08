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Навіть не приходить до лікарні: мати, яка годувала немовля сумішшю з самогоном, відмовилася від нього

8 лютого 2022, 10:39

Жінка стверджує, що все сталося випадково.

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На Одещині мати поїла немовля самогоном / скріншот з відео

В Одеській області 29-річна мати поїла немовля самогоном, щоб дитина міцно спала і не заважала їй плачем. Жінка розводила алкоголем дитячі суміші.

Мати вже написала заяву про відмову від дитини, пише "ТСН".

29-річна жінка жила з дитиною в одній кімнаті з 79-річним хворим на пневмонію чоловіком, з'ясували працівники соцслужб.

"13 років тому вона народила першого хлопчика свого в сусідському будинку. І вона відразу від дитини відмовилася, тому що нікуди було йти", — заявила директор територіального центру соціального обслуговування Лариса Незгодинська.

З пляшечки з сумішшю пахло спиртним

12 січня Валентина вдруге народила здорового хлопчика, але вдома він почав стрімко втрачати вагу. Щоразу, коли приходили медики, немовля спало. А під час чергового візиту, вже з соцпрацівницею, застали дитину поруч з хворим на пневмонію співмешканцем. Жінку попросили показати, як вона годує сина і чи вистачає йому їжі. Соціальні працівники кажуть, що, коли вони спробували суміш, то відчули в ній алкоголь.

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"Для дитини це - смертельно, дитина не набирала у вагу. Це могло призвести до смерті дитини. Було б алкогольне отруєння", - зізналася медична сестра Олена Шитря.

Вибрала співмешканця, а не дитину

29-річна Валентина та її брат Степан запевняли, що алкоголь випадково потрапив у пляшечку з дитячою сумішшю. Але сусіди розповіли, що дорослі скаржилися, що дитина заважає їм своїм плачем.

Жінці запропонували щонайменше негайно відправити до лікарні хворого співмешканця, щоб він не наражав на небезпеку малюка. Однак вона вирішила відмовитися від дитини.

"Вона відразу сказала, що можете забрати дитину", - каже староста села Віталій Колесніченко.

"Коли дитину госпіталізували, він важив ще менше, ніж при народженні"

Жінка не відвідує дитину в лікарні, а лікарі кажуть, що стан малюка був жахливим. Також мати відмовляється говорити з журналістами, з сільрадою і навіть з сусідами, які її жаліють. Через кілька днів у лікарні Саша почав набирати вагу, його щічки порожевіли, він посміхається медсестрам. Долю малюка повинна вирішити служба у справах дітей. Повертати його до матері поки небезпечно.

Просто "переплутала"

Нагадаємо, інцидент стався в селі Ісаєво Одеської області Березівського району. Медики звернули увагу, що немовля, якому виповнилося всього 20 днів, перестало набирати вагу. Сама мати стверджує, що зробила це не спеціально. За її словами, горілку з чашки вона переплутала з водою і налила в кухлик, після чого суміш потрапила в пляшечку.

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Автор: Сергій Кущ
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новини Одеси дитина
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