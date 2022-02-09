Покинула в холодній хаті на дві доби: 5-річна дитина потрапила в лікарню через матір

5-річна дівчинка провела дві доби у холодному будинку, де її саму лишила матір/ Поліція Полтавщини, скрін з відео

На Полтавщині у селі Миргородського району поліція і фахівці служби у справах дітей виявили у холодному неопалюваному будинку 5-річну дитину, яка перебувала там сама.

Як виявилося, її матір лишила дівчинку саму в будинку, і вже дві доби не поверталася, повідомляє поліція Полтавщини.

Дитину оглянув сімейний лікар, який діагностував у неї гостре респіраторне захворювання. Хвору дівчинку забрали до лікарні, де вона перебуватиме до повного одужання.

Тим часом поліцейські одразу почали пошуки 41-річної горе-матері. Встановити її місцеперебування вдалося поліцейському офіцеру громади.

"Жінка розкаюється, обіцяє виправити свої помилки та не допускати прогалин у вихованні доньки", – зазначають у поліції.

Реклама

У розмові з поліцейським матір зазначила, що визнає свою провину і більше так не робитиме.

Нагадаємо, на Донеччині у пожежі загинули дворічна дівчинка, її 12-річний брат і їхній батько. Вижила лише 42-річна матір дітей, її госпіталізували. Вогонь спалахнув через несправне пічне опалення.

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області 29-річна мати поїла немовля самогоном, щоб дитина міцно спала і не заважала їй плачем. Жінка розводила алкоголем дитячі суміші. Коли дитину госпіталізували, хлопчик важив ще менше, ніж при народженні.

Вас також може зацікавити: