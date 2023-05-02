У ГУР створили флотилію дронів і показали знищення техніки окупантів Росії

Воїни України продовжують знищувати російських окупантів та звільняти свою землю, зазначили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

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Дрони військової розвідки України знищують ворожу техніку військ РФ / Скріншот відео пресслужби ГУР

Військова розвідка створила власну "флотилію" ударних дронів, яка знищує техніку окупаційних військ агресора Росії. Результати роботи дронов-камікадзе можна побачити вже сьогодні. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, спеціальний підрозділ Крила ще в січні поточного року анонсував появу своєї власної "флотилії" FPV дронів-камікадзе. Дрони вже в роботі і застосовуються під час реалізації бойових завдань.

Зокрема, військова розвідка опублікувала відео, на якому можна побачити розтрощення бронемашини російських окупантів, яку загарбники сховали на одній з ділянок фронту.

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"Знищуємо загарбників і звільняємо нашу землю", - підкреслили в Головному управлінні розвідки.

Удар дрона ГУР по бронемашині окупантів Росії

Результат удару дрона ГУР по ворожій військовій техніці / пресслужба ГУР

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ готуються провести контрнаступ, щоб звільнити свої території. Українська армія повертатиме і Крим. Успіх військової операції Києва, за словами Зеленського, залежить від військової підтримки Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Україна ставить перед собою завдання звільнення всіх окупованих територій. За його словами, вже найближчим часом з'являться результати анонсованого контрнаступу ЗСУ.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що Україна здатна звільнити Крим, якщо ЗСУ підійдуть до Азовського узбережжя і зруйнують Кримський міст. За такого сценарію окупанти опиняться в оперативному оточенні і змушені будуть здаватися. Тоді українським військам не знадобиться навіть заходити на Кримський півострів.

Війна Росії проти України: