УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а у США не вірять в успіх - The Times

Андрій Ганчук
30 квітня 2023, 15:47 оновлено 30 квітня, 16:37
706
Західні союзники не встигають постачати Україні боєприпаси – ЗСУ за місяць витрачають їх більше, ніж США виробляють за один рік, пишуть журналісти.
ЗСУ, війська РФ
Україна рішуче налаштована завдати потужного удару по військах РФ під час контрнаступу / Колаж 10 ОГШБр Едельвейс, Міноборони РФ

Україна має намір провести ефективний контрнаступ ЗСУ і досягти великих успіхів. Однак у США вважають, що українським військам вдасться відвоювати лише невелику частину територій. Армія отримала бронетехніку, але їй не вистачає засобів ППО, що дає додаткові можливості авіації окупантів РФ. Українці вже дивували Заходу, але цього разу в українських військ менше простору для маневрів.

Британське видання The Times пише, що Україна не готова до проведення контрнаступальної військової операції, але іншого вибору у Києва немає.

Журналісти поговорили з британськими військовими, які сказали, що в ЗСУ серйозно налаштовані на контрнаступ і мають намір досягти великих успіхів.

відео дня

Згідно з даними преси, розвідка США вважає, що силам оборони України, швидше за все, вдасться відвоювати тільки невелику частину захоплених територій. ЗСУ, незважаючи на наявність бронетехніки, не вистачає засобів протиповітряної оборони, і така ситуація дозволяє бойовій російській авіації відчувати себе більш впевнено.

У матеріалі також йдеться про те, що у Києва немає іншого вибору, окрім як провести контрнаступ навесні або влітку. За словами одного з представників Міноборони США, ЗСУ вже дивували Захід, але зараз простору для маневру набагато менше, про що обізнані і окупанти.

Україна може вдарити в напрямку Мелітополя або Донецька

Крім того, в статті називають Мелітополь або Донецьк як одну з цілей великого українського контрнаступу. Ворог знає про варіанти дій ЗСУ та посилено зміцнює позиції. Окупанти РФ вибудовують оборону, яку буде складно подолати.

ЗСУ не вистачає боєприпасів

Крім цього, журналісти пишуть, що ще однією проблемою ВСУ є постачання боєприпасів. Відправляти Києву суттєву кількість озброєнь не має сенсу без достатньої кількості снарядів, куль або ракет. Снаряди калібру 155 мм вкрай інтенсивно витрачаються під час бойових дій – українські сили за місяць витрачають більше снарядів, ніж Сполучені Штати виробляють за один рік.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ з метою звільнення своїх територій. Повертати будуть і Крим. За словами глави держави, успіх військової операції залежить від підтримки західних союзників.

Колишній радник глави Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду розповів про те, що для звільнення Криму українській армії достатньо буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст. Російські війська потраплять в оперативне оточення і змушені будуть піти на "жест доброї волі". Але за Донбас, на його думку, доведеться посилено воювати.

Колишній радник Банкової Олексій Арестович вважає, що після виходу сил оборони України до Азовського моря ЗСУ почнуть завдавати ударів по об'єктах російських окупантів у захопленому Криму. Як вважає журналіст, армія України знищить і Кримський міст, і Чорноморський флот.

Дивіться відео Главред - Андрусів розповів про особливості контрнаступу ЗСУ

Війна Росії проти України:

the Times війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з Макроном

Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з Макроном

18:02 Політика
В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дні

В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дні

17:59 Синоптик
Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - Зеленський

Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - Зеленський

17:11 Політика
Всі головні новини

Останні новини

18:25

"Влаштують масовий заміс": астролог назвала небезпечні міста з 1 по 9 травня - гороскоп для України

18:02

Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з МакрономВідео

17:59

В Україну увірветься спека +20: синоптик назвала найтепліші дніВідео

17:33

Кейт Міддлтон емоційно висловилася про принцесу Діану та її обручкуВідео

17:12

Пропав капелюх з грошима: Кондратюк згадав, як на "Караоке на Майдані" приходив ЯнуковичВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:11

Попереду на Україну чекають головні битви цієї війни - ЗеленськийВідео

16:51

Збив 16 ворожих дронів та вертоліт Ка-52: у боях за Україну загинув легендарний зенітник "Кельт"Відео

16:32

Алла Пугачова висунула Максиму Галкіну особливі вимоги щодо свого похоронуВідео

16:22

Чим корисний ромашковий чай і чим шкідливий: несподівані відомості про напій здивують

Реклама
16:06

Неймовірна головоломка по картинці: потрібно за 25 секунд знайти малинове морозиво

16:03

Що смажити першим – моркву чи цибулю: несподівана відповідь здивує навіть досвідчених господинь

16:01

Чим обробити сад навесні від шкідників і хвороб: 8 найефективніших препаратів

15:47

Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а у США не вірять в успіх - The TimesВідео

15:15

Гороскоп на травень 2023: що чекає на Риб у цьому місяціВідео

14:49

Буданов - про контрнаступ ЗСУ: армія просунеться для ударів по ворогу в Криму і на Донбасі

14:46

Гороскоп для Водоліїв на травень 2023: астролог назвала найвдаліші дні місяцяВідео

14:35

Зеленський розповів, чи пішов би він на фронт, якби не був президентом

14:23

Валюта по 42 грн: експерт розповів, що станеться з курсом долара і євроВідео

14:11

"Не можете виправити помилки минулого": Подоляк розніс Меркель за висловлювання про РФ і війнуВідео

13:55

Як вивести пляму від кави за 5 хвилин: 4 найпростіші способи

Реклама
13:53

Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

13:48

Поттеромани в захваті: "Джіні" з фільмів про Гаррі Поттера вагітна первістком

13:47

Риси обличчя вказують на особливості характеру: що може сказати про людину форма губВідео

13:36

"Іди звідси": у Києві пранкер "причепився" до військового і отримав за це від розлючених українцівВідео

13:22

Один ангел-охоронець на двох: чому не можна називати сина на честь батька, а дочку - на честь матері

13:18

Навіщо 1 травня потрібно встати до світанку: прикмети і що не можна робитиВідео

13:04

Частині українців з 1 травня дадуть гроші на оплату послуг ЖКГ: кому пощаститьВідео

12:30

"Венера в Раку любить мріяти": любовний гороскоп на травень від Влада РоссаВідео

12:23

Загадка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно правильно порахувати кроликів за 11 секунд

12:04

"Треба розділити на шматочки": Зеленський порівняв війну з Росією з пирогомВідео

12:00

"ЗСУ готуються до наступу": Гуменюк пояснила удар по нафтобазі в окупованому СевастополіВідео

11:58

"Кращий чоловік" Тіни Кароль Дан Балан вперше за 8 місяців порушив мовчанняВідео

11:17

Українцям збираються підняти тарифи на світло: у Міненерго пояснили, що сталосяВідео

11:13

Змітають за 1 хвилину відразу гарячими: швидкі коржі на сковороді захоплять всіх - рецептВідео

10:37

Меркель заявила, що намагалася зупинити Путіна від вторгнення та заговорила про переговори з РФ

10:36

Як можна отримати відразу шість пенсій авансом: хто з українців має правоВідео

09:55

"Роль кікімори б не дав": Данилко відповів на "наїзд" від путіністки-"Червоної шапочки" ПоплавськоїВідео

09:45

Новий пакет допомоги від Великої Британії: Лондон хоче закупити для ЗСУ ракети великої дальності

08:53

Жданов розповів, за яких умов ЗСУ зайде на територію РФВідео

08:38

Кулеба розповів про прогрес у переговорах щодо постачання Україні F-16

Реклама
08:20

Український прапор у Севастополі – це закінчення війниПогляд

07:59

"Бавовна" у Пермі: в РФ горів завод, який виробляє артилерію для армії окупантів

07:37

У Брянській області РФ спалахнула пожежа та обвалився будинок: у РФ звинуватили ЗСУВідео

06:20

Що означають 98% Єнса СтолтенбергаПогляд

04:50

Скандал на Євробаченні-2023: Руслана все-таки виступить у фіналі конкурсуВідео

01:31

З монстра в тихоню: що робити, якщо кіт розпещений

00:51

Як 30 квітня перевірити, що у вашому домі щастя і удача: прикмети та що не можна робитиВідео

29 квітня, субота
23:38

"Тривають важкі бої": окупанти не взяли під контроль "дорогу життя" - ЧереватийВідео

22:55

"Боєприпасів вистачить на кілька днів": Пригожин зібрався виводити своїх бойовиків з БахмутаВідео

21:53

"Був відданий країні": окупанти вбили внука відомого українського художника

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти