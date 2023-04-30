Контрнаступ ЗСУ: Україна готується до прориву, а у США не вірять в успіх - The Times

Західні союзники не встигають постачати Україні боєприпаси – ЗСУ за місяць витрачають їх більше, ніж США виробляють за один рік, пишуть журналісти.

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Україна рішуче налаштована завдати потужного удару по військах РФ під час контрнаступу / Колаж 10 ОГШБр Едельвейс, Міноборони РФ

Україна має намір провести ефективний контрнаступ ЗСУ і досягти великих успіхів. Однак у США вважають, що українським військам вдасться відвоювати лише невелику частину територій. Армія отримала бронетехніку, але їй не вистачає засобів ППО, що дає додаткові можливості авіації окупантів РФ. Українці вже дивували Заходу, але цього разу в українських військ менше простору для маневрів.

Британське видання The Times пише, що Україна не готова до проведення контрнаступальної військової операції, але іншого вибору у Києва немає.

Журналісти поговорили з британськими військовими, які сказали, що в ЗСУ серйозно налаштовані на контрнаступ і мають намір досягти великих успіхів.

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Згідно з даними преси, розвідка США вважає, що силам оборони України, швидше за все, вдасться відвоювати тільки невелику частину захоплених територій. ЗСУ, незважаючи на наявність бронетехніки, не вистачає засобів протиповітряної оборони, і така ситуація дозволяє бойовій російській авіації відчувати себе більш впевнено.

У матеріалі також йдеться про те, що у Києва немає іншого вибору, окрім як провести контрнаступ навесні або влітку. За словами одного з представників Міноборони США, ЗСУ вже дивували Захід, але зараз простору для маневру набагато менше, про що обізнані і окупанти.

Україна може вдарити в напрямку Мелітополя або Донецька

Крім того, в статті називають Мелітополь або Донецьк як одну з цілей великого українського контрнаступу. Ворог знає про варіанти дій ЗСУ та посилено зміцнює позиції. Окупанти РФ вибудовують оборону, яку буде складно подолати.

ЗСУ не вистачає боєприпасів

Крім цього, журналісти пишуть, що ще однією проблемою ВСУ є постачання боєприпасів. Відправляти Києву суттєву кількість озброєнь не має сенсу без достатньої кількості снарядів, куль або ракет. Снаряди калібру 155 мм вкрай інтенсивно витрачаються під час бойових дій – українські сили за місяць витрачають більше снарядів, ніж Сполучені Штати виробляють за один рік.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ з метою звільнення своїх територій. Повертати будуть і Крим. За словами глави держави, успіх військової операції залежить від підтримки західних союзників.

Колишній радник глави Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду розповів про те, що для звільнення Криму українській армії достатньо буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст. Російські війська потраплять в оперативне оточення і змушені будуть піти на "жест доброї волі". Але за Донбас, на його думку, доведеться посилено воювати.

Колишній радник Банкової Олексій Арестович вважає, що після виходу сил оборони України до Азовського моря ЗСУ почнуть завдавати ударів по об'єктах російських окупантів у захопленому Криму. Як вважає журналіст, армія України знищить і Кримський міст, і Чорноморський флот.

Дивіться відео Главред - Андрусів розповів про особливості контрнаступу ЗСУ

Війна Росії проти України: