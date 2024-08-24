У ГУР зробили заяву про плани щодо Криму та Кримського мосту

У Сил оборони України є план, як знищити Кримський міст і повернути півострів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
В ефірі телеканала Київ 24 він розповів про те, що окупований півострів важливий для загарбників із погляду логістики та постачання.
"Ми всі хотіли б подивитися на годинник і сказати, що Кримський міст житиме ще 15 хвилин. Реальність - вона складніша", - сказав представник ГУР.відео дня
Також Андрій Юсов підкреслив, що у ЗСУ є план зі звільнення Кримського півострова і знищення Кримського мосту. Проте деталі розкриватися не будуть.
Кримський міст - головні новини за темою:
Є шанс знищити Кримський міст у найближчі кілька місяців, сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Триває робота над тим, щоб знищити естакаду.
Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст, говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, в України є відповідні плани.
Росія на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мосту, повідомляли партизани Атеш. Окупанти в швидкому темпі вирішили зміцнити міст баржами і ППО.
Кримський міст (Керченський міст)
Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.
Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.
Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.
Інші новини:
- Удар по Кримському мосту: ЗСУ мають поквапитися - Коваленко шокував прогнозом
- "Має бути зруйнований": у ГУР спрогнозували удари по Кримському мосту
- Коли і як Україна може зруйнувати Кримський міст: Жданов здивував припущенням
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред