У ГУР зробили заяву про плани щодо Криму та Кримського мосту

Усім би хотілося подивитися на годинник, щоб зрозуміти, що Кримському мосту недовго залишилося, сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/v-gur-sdelali-zayavlenie-o-planah-po-krymu-i-krymskomu-mostu-10591247.html Посилання скопійоване

Усі українці хотіли б позитивних новин про Кримський міст, але реальність складніша - ГУР / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, соцмережі

У Сил оборони України є план, як знищити Кримський міст і повернути півострів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі телеканала Київ 24 він розповів про те, що окупований півострів важливий для загарбників із погляду логістики та постачання.

"Ми всі хотіли б подивитися на годинник і сказати, що Кримський міст житиме ще 15 хвилин. Реальність - вона складніша", - сказав представник ГУР. відео дня

Також Андрій Юсов підкреслив, що у ЗСУ є план зі звільнення Кримського півострова і знищення Кримського мосту. Проте деталі розкриватися не будуть.

Кримський міст - головні новини за темою:

Є шанс знищити Кримський міст у найближчі кілька місяців, сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Триває робота над тим, щоб знищити естакаду.

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст, говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, в України є відповідні плани.

Росія на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мосту, повідомляли партизани Атеш. Окупанти в швидкому темпі вирішили зміцнити міст баржами і ППО.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Коротко про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред