У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифри

У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали – AP/ Маріупольська міськрада

У розбомбленому російськими окупантами Драмтеатрі в Маріуполі загинуло близько 600 людей – це майже вдвічі більше від тієї кількості, як вважалося раніше. При цьому люди, яким вдалося вижити, зазначають, що число загиблих всередині та за межами будівлі театру може бути ще більшим.

Про це заявили журналісти The Associated Press після проведеного розслідування. Усі свідки зазначають, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будівлі, і ніхто з них не вижив.

Також свідки розповіли, що кімнати і коридори всередині театру були переповнені, на кожні 3 квадратні метри вільного простору перебувала приблизно одна людина.

Журналісти AP у своєму розслідуванні відтворили те, що відбувалося у Драмтеатрі Маріуполя у той трагічний день. Для цього вони користувалися свідченнями тих, хто вижив, планами поверхів театру, усіма доступними фотографіями та відео, які були зроблені в театрі до та після трагедії, а також залучили експертів.

Журналісти створили реконструкцію 3D-моделі плану будівлі. До її створення залучилися і безпосередні свідки трагедії, яким вдалося вижити – вони детально описали, де і як ховалися люди.

За оцінками свідків, у будівлі під час удару авіабомбою перебували близько 1 тисячі людей. Після авіаудару вибратися вдалося близько 200 людям – приблизно таку кількість осіб, які втікали з Драмтеатру, бачили свідки.

Також у розслідуванні AP спростовуються заяви РФ, нібито це українські сили зруйнували театр, або що Драмтеатр міг бути українською військовою базою. Зазначається, що жоден свідок не бачив у будівлі українських військових. Свідки наголошують, що без сумніву ракета вдарила з боку окупантів. Крім цього, загарбники не могли не знати, що це суто цивільна ціль – адже усім було відомо, що це найбільше бомбосховище міста з дітьми.

Удар авіабомбою по Драмтеатру

16 березня війська Путіна скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися біженці, що втратили будинок. Пізніше у Маріупольській міськраді зазначали, що своєю бомбою окупанти вбили мінімум 300 осіб.

Нагадаємо, 4 травня рашисти прорвалися на Азовсталь. Там йдуть запеклі бої, із захисниками немає зв'язку. Російські окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів.

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