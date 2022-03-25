Окупанти вбили своєю бомбою в Маріупольському драмтеатрі мінімум 300 осіб - міськрада

Залишки Драмтеатру в Маріуполі / Svoi . city

За даними очевидців, після бомбардування росіянами драматичного театру, в підвалі якого переховувалися сотні людей, загинули близько трьохсот городян. Про це розповіли представники Маріупольської міськради.

"Драматичний театр цинічно знищили вісники "руського міра". Цих фашистів XXI століття не зупинила ні величезний напис діти, ні заяви самих людей, що там тільки мирні — жінки, діти, літні люди. Окупант знав, куди б'є. Знав, які можуть бути наслідки, і все одно бомби впали на місце, що стало притулком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості", - заявили вони.

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Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь.

У той момент в будівлі знаходилися сотні місцевих жителів, повідомляє в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

"16 березня російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування і обстрілів міста з боку російської армії", - йдеться в заяві МЗС.

В результаті авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами.

Кількість постраждалих довго неможливо потонути через постійні обстріли окупантів.