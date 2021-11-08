У Чернівцях скажена білка покусала людей: на міських вулицях запровадили карантин

Білка згодом померла / УНІАН

У центральній парку ім. Шевченка в Чернівцях білка покусала двох людей. Зазначається, що у гризуна підтвердили сказ, тому міська влада змушена була ввести обмежувальні заходи.

У зв'язку з цим випадком на вулиці першотравневу і в провулку Топорівський ввели карантинні обмеження. Крім того, в зону ризику потрапили вулиця Садова і парк культури і відпочинку імені Шевченка, повідомляє пресслужба місцевої міськради.

Через карантин зроблять наступні дії:

обстеження та щеплення тварин з прилеглих вулиць, щоб ліквідувати вогнище сказу;

вимушена дезінфекція в районі вилову і перетримки білки (кінний двір).

Що стосується білки, то врятувати тварину не вдалося. Постраждалі в цей час проходять курс імунізації від сказу.

Що таке сказ Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, викликане нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Зазначимо, що відповідно до даних МОЗ за 8 листопада, Чернівецька область, як і раніше, відповідає "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Всього таких областей п'ять – плюс Волинь, Полтавщина, Харківщина та Черкаська область. Проте в частині з них вже діють найжорсткіші обмеження.

Реклама

На думку професора-епідеміолога Наталії Виноград, в Україні потрібно оголосити загальнонаціональний локдаун. За її словами, всі вакцини проти "корони", що використовуються в світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за мутуючим вірусом, а тому не можуть гарантувати повноцінний захист для людини.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За минулу добу, 7 листопада, в Україні виявили 13 068 випадків захворювання COVID-19. Серед інфікованих – 790 дітей та 145 медпрацівників. Зниження добової захворюваності, найімовірніше, викликане спадом населення у вихідні дні.

Попри це, від ускладнень недуги померли 473 пацієнти. Це трохи більше, ніж днем раніше (тоді кількість нових інфікованих за добу перевалила 17,4 тисячі, померли 449 людей). Натомість видужали 8 200 людей.

Читайте також: