Різкий спад нових випадків COVID-19 в Україні: у МОЗ оновили статистику

В Україні за добу заразилися коронавірусом 13 068 осіб, померли - 473. Найбільше випадків підтвердили в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. Зокрема, захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 606 випадків;
- Вінницька область - 349 випадків;
- Волинська область - 417 випадків;
- Дніпропетровська область - 1032 випадки;
- Донецька область - 483 випадки;
- Житомирська область - 718 випадків;
- Закарпатська область - 211 випадків;
- Запорізька область - 713 випадків;
- Івано-Франківська област ь- 363 випадки;
- Київська область - 425 випадків;
- Кіровоградська область - 99 випадків;
- Луганська область - 50 випадків;
- Львівська область - 827 випадків;
- Миколаївська область - 812 випадків;
- Одеська область - 1558 випадків;
- Полтавська область - 240 випадків;
- Рівненська область - 285 випадків;
- Сумська область - 315 випадків;
- Тернопільська область - 354 випадки;
- Харківська область - 1179 випадків;
- Херсонська область - 383 випадки;
- Хмельницька область - 660 випадків;
- Черкаська область - 243 випадки;
- Чернівецька область - 361 випадок;
- Чернігівська область - 385 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 088 501 осіб;
- одужали - 2 520 956 осіб;
- летальних випадків - 72 557;
- проведено ПЛР-тестів - 14 876 584.
Як повідомляв Главред, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив антирекорд щодо смертей від COVID-19.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.
Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
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