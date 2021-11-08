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Різкий спад нових випадків COVID-19 в Україні: у МОЗ оновили статистику

8 листопада 2021, 08:27
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В Україні за добу заразилися коронавірусом 13 068 осіб, померли - 473. Найбільше випадків підтвердили в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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Коронавірус в Україні трохи вщух / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. Зокрема, захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 606 випадків;
  • Вінницька область - 349 випадків;
  • Волинська область - 417 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1032 випадки;
  • Донецька область - 483 випадки;
  • Житомирська область - 718 випадків;
  • Закарпатська область - 211 випадків;
  • Запорізька область - 713 випадків;
  • Івано-Франківська област ь- 363 випадки;
  • Київська область - 425 випадків;
  • Кіровоградська область - 99 випадків;
  • Луганська область - 50 випадків;
  • Львівська область - 827 випадків;
  • Миколаївська область - 812 випадків;
  • Одеська область - 1558 випадків;
  • Полтавська область - 240 випадків;
  • Рівненська область - 285 випадків;
  • Сумська область - 315 випадків;
  • Тернопільська область - 354 випадки;
  • Харківська область - 1179 випадків;
  • Херсонська область - 383 випадки;
  • Хмельницька область - 660 випадків;
  • Черкаська область - 243 випадки;
  • Чернівецька область - 361 випадок;
  • Чернігівська область - 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Коронавірус в Україні-статистика на ранок 8 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 088 501 осіб;
  • одужали - 2 520 956 осіб;
  • летальних випадків - 72 557;
  • проведено ПЛР-тестів - 14 876 584.

Як повідомляв Главред, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив антирекорд щодо смертей від COVID-19.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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