Різкий спад нових випадків COVID-19 в Україні: у МОЗ оновили статистику

Коронавірус в Україні трохи вщух / Фото Reuters

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. Зокрема, захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 особи; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 606 випадків;

Вінницька область - 349 випадків;

Волинська область - 417 випадків;

Дніпропетровська область - 1032 випадки;

Донецька область - 483 випадки;

Житомирська область - 718 випадків;

Закарпатська область - 211 випадків;

Запорізька область - 713 випадків;

Івано-Франківська област ь- 363 випадки;

Київська область - 425 випадків;

Кіровоградська область - 99 випадків;

Луганська область - 50 випадків;

Львівська область - 827 випадків;

Миколаївська область - 812 випадків;

Одеська область - 1558 випадків;

Полтавська область - 240 випадків;

Рівненська область - 285 випадків;

Сумська область - 315 випадків;

Тернопільська область - 354 випадки;

Харківська область - 1179 випадків;

Херсонська область - 383 випадки;

Хмельницька область - 660 випадків;

Черкаська область - 243 випадки;

Чернівецька область - 361 випадок;

Чернігівська область - 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні-статистика на ранок 8 листопада 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 088 501 осіб;

одужали - 2 520 956 осіб;

летальних випадків - 72 557;

проведено ПЛР-тестів - 14 876 584.

Як повідомляв Главред, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив антирекорд щодо смертей від COVID-19.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйона українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

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