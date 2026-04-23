У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

Україна змогла досягти результатів завдяки здатності швидко впроваджувати нові підходи.

Названо перевагу України на фронті

Важливе із заяв Кленсі:

Ефективна взаємодія між підрозділами відіграє важливу роль

Україна досягла результатів завдяки здатності швидко впроваджувати нові підходи

Збройні сили України зуміли зупинити просування російських військ і утримати лінію фронту, незважаючи на значну перевагу противника.

Ключову роль у цьому, за оцінкою голови Військового комітету ЄС генерала Шона Кленсі, відіграли гнучкість, впровадження нових рішень та ефективна взаємодія між підрозділами.

"Ми всі пам'ятаємо перші дні, коли зовсім недалеко звідси російські танки рухалися на Київ. І шлях від того моменту до нинішнього стану України — це видатний приклад її досягнень на полі бою. Я знаю, що багато генералів тут можуть говорити про стійкість, а також про тактичний чи навіть оперативний рівень. Але, на мій погляд, найважливішим елементом досягнень України є інновації, інтеграція та адаптивність", — підкреслив він.

За словами генерала, незважаючи на обмежені ресурси та меншу чисельність порівняно з російською армією, Україна змогла досягти результатів завдяки здатності швидко впроваджувати нові підходи, об'єднувати зусилля та оперативно пристосовуватися до змін на полі бою.

"Українці не боялися ризикувати і діяли швидко та масштабно. І саме це дозволило їм фактично створити нинішні умови – коли лінія фронту практично не рухається", – сказав Кленсі.

Говорячи про перспективи вступу України до Європейського Союзу, він зазначив, що остаточне рішення залежить від країн-членів, однак зараз спостерігається помітне прискорення процесу та широкий консенсус серед них.

"Ми бачимо прискорену "дорожню карту" і дуже широкий консенсус серед країн-членів ЄС щодо членства України", - підкреслив генерал.

Він також додав, що Україна вже розглядається як важливий стратегічний партнер ЄС і бере участь у ключових ініціативах, зокрема в програмі SAFE з бюджетом 150 млрд євро.

"Якби це залежало від мене… Я був би дуже оптимістичним: якщо воля трансформується в досягнення, це відбудеться скоро", — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

