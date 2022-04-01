У Бучі окупанти замінували кондитерську фабрику і отруїли печиво

Деліція

В Бучі людей просять не заходити на кондитерську фабрику Деліція.

Як повідомляє Бучанська міська рада, росіяни замінували її та отруїли печиво.

Інформацію повідомила сама фабрика. Просять людей поширити це і подбати про безпеку.

"Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли", - йдеться в повідомленні.

Також повідомили, що місцеві мародери вкрали з території фабрики машини.

Вони завантажили їх, чим змогли, відвезли додому і поїхали красти в "Новій Лінії". Після цього кинули машину біля "МАН-сервісу".

Оприлюднили маршрут мародерів.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

ЗСУ взяли під контроль Житомирську трасу 31 березня. Хоч і окупанти, які готові були атакувати Київ відступили, влаштували там справжні звірства.

Читайте також: