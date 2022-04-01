Згоріли разом з танками і Градами: ЗСУ знищили на Запоріжжі десятки російських окупантів

ЗСУ знищили на Запоріжжі десятки російських окупантів/ Фото ілюстративне, Макс Левин

Захисники України за минулу добу, 31 березня, знищили у Запорізькій області понад десять одиниць російської військової техніки. Разом з танками та Градами була знищена і значна кількість самих окупантів – 32 орки вбиті, а 38 отримали поранення.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram. В ОВА зазначають, що ситуація в місті й навколо нього поки що лишається напруженою, але контрольованою.

"Противник проводить спроби просування у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, але успіху не має", – кажуть в ОВА.

Крім цього, окупанти обстрілюють з артилерії місцеву інфраструктуру і дороги в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.

За даними з вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 31 березня і ранок 1 квітня захисники нашої держави, окрім десятків представників живої сили противника, знищили два ворожі бронетранспортери і стільки ж танків. Також українські воїни "стерли з лиця землі" 7 автомобілів ворога і дві реактивні системи залпового вогню Град.

"Підрозділи ДСНС в місцях, де відбувалися бойові зіткнення, ліквідують наслідків надзвичайних подій. Так, внаслідок обстрілів у місті Пологи горіли два житлові будинки та надвірна споруда на загальній площі 158 метрів квадратних. Рятувальники загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки та розмінування населених пунктів. У Броварах переносять блокпости, але місто залишається готовим до оборони. Крім того, ЗСУ проводять розмінування території.

Нагадаємо, захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю". Тепер в українських військових буде більше ще на один трофей.

Читайте також: