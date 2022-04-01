"Підривайте міномети, нам потрібні фото": окупанти знищують свою техніку і видають її за українську

Окупанти знищують свою техніку і видають її за українську/ Фото ілюстративне, Reuters

Заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

Про такі спроби орків створити видимість своїх "успіхів" в Україні свідчать телефонні розмови між російськими військовими, які перехопила Служба безпеки України.

На записах чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання знищити міномети та іншу техніку, після чого зафіксувати розбиту техніку на фото та відео.

В СБУ кажуть, що росіяни користуються схожістю своєї техніки з українською, і сподіваються, що таким чином зможуть "підмінити одне на друге".

Проте навіть у знищенні своєї ж техніки у росіян виникають проблеми – то обстріляли її, але корпус техніки виявився занадто міцним і не пошкодився, то заклали вибухівку, але навіть і вона не допомогла.

"Спробували підірвати її, 2 кілограми заклали, але не вийшло. Ми зараз ці міномети підірвемо, а її, думаю, треба в річку везти", – обговорюють російські загарбники свої невдалі спроби.

На це командир по телефону підганяє підлеглих і вимагає від них "результату". Каже, що "зверху вже чекають".

"Значить, везіть і викидайте в річку. Тільки давайте швидше. Бо мені вже всю голову тут [винесли – неценз.] з цими фотографіями, бинтами, коробками, стрічками... Я вже про все доклав, тепер чекають фотографії. Гармат, мінометів, кулеметів, крові, бинтів, всякої [дурні – неценз.]. Давайте швидше, добре?", – каже російський командир.

В СБУ пожартували, що хай в російській армії буде більше таких вказівок – менше техніки доведеться знищувати українським захисникам.

"Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше. А наша перемога – ближчою з кожним днем!", – зазначили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю". Тепер в українських військових буде більше ще на один трофей.

Також раніше ЗСУ на Харківщині розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек". На одній з машин з системи "Солнцепек" окупанти намагалися втекти до російського кордону після того, як їх колону знищили українські військові.

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