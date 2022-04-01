УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Підривайте міномети, нам потрібні фото": окупанти знищують свою техніку і видають її за українську

1 квітня 2022, 11:54

Заради картинки російським загарбникам наказали підривати і топити в річці свою ж техніку, щоб видати її за нібито знищену техніку ЗСУ.

Окупанти знищують свою техніку і видають її за українську/ Фото ілюстративне, Reuters

Заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

Про такі спроби орків створити видимість своїх "успіхів" в Україні свідчать телефонні розмови між російськими військовими, які перехопила Служба безпеки України.

На записах чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання знищити міномети та іншу техніку, після чого зафіксувати розбиту техніку на фото та відео.

В СБУ кажуть, що росіяни користуються схожістю своєї техніки з українською, і сподіваються, що таким чином зможуть "підмінити одне на друге".

Проте навіть у знищенні своєї ж техніки у росіян виникають проблеми – то обстріляли її, але корпус техніки виявився занадто міцним і не пошкодився, то заклали вибухівку, але навіть і вона не допомогла.

"Спробували підірвати її, 2 кілограми заклали, але не вийшло. Ми зараз ці міномети підірвемо, а її, думаю, треба в річку везти", – обговорюють російські загарбники свої невдалі спроби.

На це командир по телефону підганяє підлеглих і вимагає від них "результату". Каже, що "зверху вже чекають".

"Значить, везіть і викидайте в річку. Тільки давайте швидше. Бо мені вже всю голову тут [винесли – неценз.] з цими фотографіями, бинтами, коробками, стрічками... Я вже про все доклав, тепер чекають фотографії. Гармат, мінометів, кулеметів, крові, бинтів, всякої [дурні – неценз.]. Давайте швидше, добре?", – каже російський командир.

В СБУ пожартували, що хай в російській армії буде більше таких вказівок – менше техніки доведеться знищувати українським захисникам.

"Що ж, нам подобаються такі дії рашистів! Хай таких вказівок буде більше. А наша перемога – ближчою з кожним днем!", – зазначили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю". Тепер в українських військових буде більше ще на один трофей.

Також раніше ЗСУ на Харківщині розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек". На одній з машин з системи "Солнцепек" окупанти намагалися втекти до російського кордону після того, як їх колону знищили українські військові.

Читайте також:

viber
війна в Україні військова техніка російські військові вторгнення Росії російські війська
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 30 березня 2022: Стрільцям - зміни на краще, Козерогам - суперникиГороскоп на сьогодні, 30 березня 2022: Стрільцям - зміни на краще, Козерогам - суперники Чим замінити пральний порошок: 4 засоби, які є в кожному будинкуЧим замінити пральний порошок: 4 засоби, які є в кожному будинку В Міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і ЧерніговаВ Міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і Чернігова Кадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФКадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФ Розкрито унікальні властивості лимона: відомий дієтолог настійно рекомендує їсти його кожен деньРозкрито унікальні властивості лимона: відомий дієтолог настійно рекомендує їсти його кожен день

Останні новини

12:25

Згоріли разом з танками і Градами: ЗСУ знищили на Запоріжжі десятки російських окупантів

12:23

Вихідні на травневі свята в Україні: скільки додаткових днів відпочинку очікувати українцям

12:13

Чудові закусочні конвертики з лаваша всього з двох інгредієнтів: неймовірно смачноВідео

12:12

Бої важкі, але ЗСУ просуваються до Херсона - облрадаВідео

11:55

Save Ukraine - #StopWar: яким запамʼятається міжнародний телемарафон на підтримку України

Реклама
11:54

"Підривайте міномети, нам потрібні фото": окупанти знищують свою техніку і видають її за українськуВідео

11:42

Росія привезла 300 бойовиків Асада з Сирії і відправить їх на війну з Україною - The New York Times

11:39

"Це знає весь шоу-бізнес": Панін розповів про нетрадиційну орієнтацію Баскова, показавши його в обіймах Кадирова

11:34

Путін вже програв і став слабкою та маленькою фігурою - глава британської розвідки

11:30

В ОП запевнили, що Україна не підписуватиме жодних договорів до відведення російських військ

11:28

Австрія приймає українських біженців: як потрапити в країну і куди звертатися

11:23

Росія готується до другого раунду війни: чи скасовується штурм КиєваПогляд

11:13

Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везіння

11:10

Росіяни злякалися війни: в МВС відповіли на фейки РФ про "авіаудар по нафтобазі" і паніку в БєлгородіВідео

10:49

Оточення Путіна може його вбити чи усунути від влади – колишній глава розвідки Британії

10:46

"Половина України говорить російською": Могилевська запропонувала зробити три державні мови, але поплатилася

10:30

Гороскоп на завтра, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недруги

10:26

Насувається сильне похолодання і сніг: в яких регіонах України різко погіршиться погода

10:26

Ворог вийшов з Броварського району на Київщині, ЗСУ проводять зачистку

10:06

"Щось на зразок Північної Кореї": експрем'єр Швеції попередив про нові плани Кремля в Україні

Реклама
09:31

Сам зупинив колону і взяв в полон офіцера РФ: український десантник героїчно відзначився у бою

09:27

Лазарева субота 2022: що не можна робити, традиції дня

09:26

Розвідка Британії: зменшення активності РФ немає, Чернігів і Київ - під ракетними ударами

09:11

Путін потрапив у пастку США: війна в Україні для Росії стає надто дорогим задоволеннямПогляд

08:35

Історична перемога ЗСУ в битві за Київ: Бутусов заявив про переломний момент у війні

07:54

Мінус три бомбардувальники і один винищувач: ЗСУ на Харківщині за добу збили чотири літаки

07:11

У російському Бєлгороді спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі

07:01

ЗСУ звільнили від окупантів 11 населених пунктів на Херсонщині

06:37

Три ноги путінізму: як позбавити Росію зубів і змусити зупинити війну в УкраїніПогляд

06:29

Окупантів, які рили окопи в Чорнобилі, в Україні запропонували номінувати на премію ДарвінаВідео

06:15

Гороскоп на сьогодні, 1 квітня 2022: Левам – інтриги, Терезам - гроші, Козерогам - важлива звістка

05:59

Везла гуманітарну допомогу до Чернігова: окупанти розстріляли студентку НПУ ім. М. Драгоманова

05:33

Путін збирає армію зі 134,5 тисячі строковиків

05:04

Грузія приєднується до всіх запроваджених проти РФ міжнародних санкцій

04:41

РФ перекидає війська з Грузії в Україну - британська розвідка

04:26

З подіуму на передову: зірка показів Prada і Lacoste пішов служити в ЗСУ

03:44

Під Києвом "покришили" тихоокеанських морпіхів: у РФ визнали втратиВідео

02:56

Смертоносна зброя для ЗСУ: Британія хоче озброїти Україну потужними САУ-"вбивцями"

02:16

Ворог пішов на прорив під Ізюмом і кидає найманців з Абхазії на штурм МаріуполяВідео

01:50

"Вели на смерть": деталі втечі з Донбасу гарматного м'яса з "Південної Осетії"

Реклама
01:06

"Може бути дуже складно": Зеленський назвав новий напрямок головного удару РФВідео

00:28

"Дорога смерті": війська Путіна під Харковом розстріляли десятки машин з людьми

00:20

Ворог відкинутий назад: ЗСУ зачистили 11 населених пунктів на ХерсонщиніВідео

00:14

У результаті авіаудару по Київській області в селі зруйновані будинки

00:09

"Всі отримають покарання": Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ за зрадуВідео

00:05

Російська телеведуча, яка зустріла війну в Києві, запропонувала зрівняти Росію з землеюВідео

31 березня, четвер
23:59

Дві країни Радбезу ООН погодилися стати гарантом безпеки - Арахамія

23:58

Прикмети на 1 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:52

19-річна вагітна вдова розповіла про дзвінок чоловіка за кілька хвилин до загибеліВідео

23:42

"РФ починала з ультиматумів": Єрмак розповів про складні переговори з МосквоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти