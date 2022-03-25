Бої в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня: ЗСУ під Києвом переходять у контрнаступ - МВС

ЗСУ у Київській області переходять у наступ і рухаються вперед - МВС / Макс Левін

Збройні сили України тримають оборону у Київській області і переходять у наступ у напрямку захоплених окупантами Росії позицій. Вночі, 25 березня, були серйозні бої в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Удари були і в районі Василькова та Білої Церкви. Ворожі війська зазнали серйозних втрат. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У ефірі телемарафону UA Разом він розповів про те, що українська армія не тільки обороняється у Київській області, а й переходить у наступ.

"На Київщині ми стоїмо, переходимо в контрнаступ і рухаємося вперед", - зазначив Денисенко.

Він розповів про те, що вночі 25 березня йшли серйозні бої біля Баришівки, а також в районі Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Удари були і в районі Василькова, Білої Церкви.

Також чиновник додав, що російські війська зазнали серйозних втрат.

"Зараз ми отримуємо інформацію від Генерального штабу ЗСУ. Я знаю, що нам вдалося досить багато відбити, у тому числі було знищено 12 танків, декілька літаків, понад 10 одиниць броньованої техніки, понад 300 осіб", - зазначив Денисенко.

За словами радника глави МЗС, зараз Росія також застосовує тактику, пов'язану з примусовим вивезенням українців до Росії – до Таганрогу, Воронежу та інших міст. Москві потрібна телевізійна картинка, оскільки в перші тижні війни вона програвала інформаційний фронт.

"Зрозуміло, що росіяни все це роблять, бо їм потрібна телевізійна картинка. Думаю, що найближчим часом вони ще щось подібне робитимуть. Насправді, в перші тижні вони повністю програвали інформаційну війну, не були готові до опору. А останніми тижнями вони починають незграбно, як вони вміють, переходити в інформаційні корнтратаки на території рф, ані на території України або Європи вони не можуть зайти", - підкреслив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що на Слобожанському напрямку ворожі війська блокують Суми та Харків, наносяться удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Росія намагається знову наступати в районі Ізюма, але несе втрати. Військове командування вказує, що окремі підрозділи окупантів РФ були виведені на російську територію через втрату понад 50% особового складу.