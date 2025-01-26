Ворог проривається вглиб Донеччини: армія РФ захопила Времівку - DeepState

Окупаційна армія РФ продовжує агресивний наступ задля виконання поставленої Путіним задачі.

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Ворог взяв під контроль ще один населений пункт Донеччини / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрін з DeepState

Що повідомили аналітики:

Армія РФ окупувала Времівку

Ворог просунувся на Донеччині одразу в декількох населених пунктах

Армія країни-агресорки Росії продовжує тиснути на українських військових по всій лінії фронту. Особливо складна ситуація на Донеччині, де ворог кидає усі сили та засоби задля реалізації поставленої кремлівським диктатором Володимиром Путіним задачі - виходу на адмінкордони області.

Як повідомили у Telegram аналітики DeepState 26 січня, противнику вдалося взяти під контроль населений пункт Времівка. Також зафіксовано просування окупантів в інших районах.

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Ворог окупував Времівку і просувається у Великій Новосілці / фото: скріншот з карти DeepState

"Ворог просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Варто зазначити, що згідно з оновленою картою населений пункт Велика Новосілка внаслідок останніх просувань ворога знаходиться на межі повного захоплення.

Наступ армії РФ у Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак спрогнозував, що у найближчі тижні окупаційна армія просуватиметься у напрямку важливого автошляху Покровськ-Павлоград. Станом на зараз від населеного пункту Очеретине залишилось менше одного кілометра, щоб перерізати сполучення цією дорогою.

Напередодні офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що війська РФ можуть спробувати обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду цієї області. Втім, наразі окупанти не мають достатньо сили, щоб просунутися вглиб регіону.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що армія країни-агресорки Росії в районі Часового Яру, що на Донеччині, змушена знищувати тіла загиблих окупантів через великі втрати на полі бою.

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