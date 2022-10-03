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У бою з російськими окупантами загинув журналіст

3 жовтня 2022, 19:40

Лелявський загинув 28 вересня в бою під час виконання завдання у складі десантно-штурмового підрозділу.

Журналіст загинув в бою
У бою загинув журналіст / фото Telegram

У боях з російськими окупантами загинув ще один журналіст, начальник служби зв'язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України капітан Юрій Лелявський.

За інформацією Національної спілки журналістів України в Telegram, Лелявський загинув 28 вересня в бою під час виконання завдання у складі десантно-штурмового підрозділу.

Він був професійним журналістом, у цивільному житті багато років працював у різних виданнях і на загальнонаціональних телеканалах.

У 2014-2015 роках Лелявський висвітлював події на сході України, за що був узятий в полон бойовиками. Після звільнення він вступив до ЗСУ, де обіймав посади начальника пресслужби та служби зі зв'язків з громадськістю 10-ї гірсько-штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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