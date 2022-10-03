"Котел" під Лиманом: оточенців РФ "покришили" ЗСУ, недобитки прорвалися в Кремінну

За словами представника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, частина оточенців РФ була знищена.
В районі Лиману Донецької області в оточення Збройних сил України потрапила велика кількість російських окупантів.
Як розповів прес-секретар Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий під час телемарафону, українські захисники взяли в полон частину окупантів, які потрапили в оточення.
За словами представника Східного угруповання ЗСУ, інша частина оточенців РФ була знищена.
"Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла певними колонами або малими групами вийти", - розповів він про долю окупантів, які потрапили в котел ЗСУ.
Разом з тим він уточнив, що недобиті частини РФ з-під Лиману зараз намагаються зайняти оборону в Кремінній на Луганщині.
Череватий додав, що українські підрозділи продовжують роботу в Лимані, тому що залишки угруповання окупаційних військ ховаються в лісах.
Звільнення Лиману
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.
На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.
"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.
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