Один був будівельником, другий - трактористом: у боях за Україну загинули два друга з Одещини

У боях за Україну загинули двоє друзів з Одещини / телеграм Сергій Братчук

На війні проти російських окупантів загинули два воїни з Одеської області. Вони були сусідами і друзями.

Спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що вони були родом з одного села

"Ще два захисники загинули в російсько-українській війні. Це жителі села Долинка Саратської громади Одеської області-Сергій Чеботар 1971 року народження та Ананій Бошко 1979 року народження. Загиблі були сусідами і товаришами", - зазначив Братчук.

Один був будівельником, другий - трактористом

В Саратській селищній раді повідомили, що Сергій Андрійович Чеботар народився 9 грудня 1971 року в селі Зелена Балка, Арцизького району. Після закінчення школи вступив до Долинського ПТУ, працював у рідному селі. Зустрівши свою любов, Майю Опанасівну, переїхав до села Долинка.

читайте такожУ Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина"Працював трактористом, був відданий своїй праці, завжди був готовий допомогти будь-кому, хто звертався. Щира, позитивна людина ... Залишилось 4 дітей та 3 онуків", - зазначили у селищній раді.

Ананій Ананійович Бошко народився 3 травня 1979 року в селі Білолісся, Татарбунарського району.

"Працював будівельником. Побудував прекрасний будинок з садом. У 2017 році вступив до лав ЗСУ захищати нашу державу. Залишилася дружина Альбіна і дочка. Загиблі були сусідами і товаришами", - повідомили на малій батьківщині полеглого воїна.

Раніше ми повідомляли, що в боях з російськими окупантами в Сєвєродонецьку Луганської області загинув колишній британський солдат Джордан Гетлі. Він у березні вступив до лав Збройних сил України та вступив до лав іноземного батальйону.

Також повідомлялося, що український співак, соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя, який з перших днів війни пішов у ТРО захищати країну від російського агресора, зізнався, що ледь не загинув на фронті. Артист потрапив під ракетний удар.

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