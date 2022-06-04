Багато загиблих і поранених: окупанти обстріляли житловий район Миколаєва

Під вогонь окупантів потрапив Корабельний район.
Вранці, 4 червня, у Миколаєві російські військові обстріляли житлові будинки. Як розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, в результаті події загинули троє мирних жителів.
"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла по дорозі в лікарню). Також поранення отримали ще чотири людини - за їхнє життя борються медики", - написав мер.
Також він зазначив, що через обстріл були пошкоджені три житлових багатоповерхівки.
Всі деталі Олександр Сєнкевич обіцяв розповісти згодом.
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Ситуація в Миколаєві
Нагадаємо, 1 червня російські військові обстріляли Миколаїв з артилерійських систем. Постраждали житлові квартали в двох районах міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватних будинки та господарські будівлі. Одна людина загинула на місці, ще одного - госпіталізували, але лікарям не вдалося врятувати його життя.
Вранці в суботу, 28 травня, в Миколаєві прогриміли вибухи. Небо над містом було затягнуте чорним димом. Після вибухів в одному з районів спалахнула потужна пожежа.
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