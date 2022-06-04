У запеклих боях за Сєвєродонецьк загинули іноземні солдати

У боях за Сєверодонецьк загинули іноземці / Скріншот facebook.com/ukr.international.legion

У суботу, 4 червня, в боях за Сєвєродонецьк загинули четверо військовослужбовців Іноземного легіону оборони України - вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

"Ми хочемо вшанувати пам'ять побратимів - Рональда Вогелара, Майкла О'ніла, Бьорна Бенджаміна Клавіса і Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, аби висловити нашу подяку за їхню службу і вищу жертву... їхня мужність і пам'ять про них будуть завжди надихати нас", - повідомляють на сторінці Легіону в Facebook.

У місті тривають вуличні бої. ЗСУ намагаються закріпитися і підготуватися до контрнаступних операцій. Їм на допомогу приїхали підрозділи іноземців з різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України. Їхнім завданням було зачистити вулиці.

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Бої за Сєвєродонецьк

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай розповів про те, які втрати несе російська армія в боях за Сєвєродонецьк. Вони втратили багато техніки та особового складу, в тому числі і кадирівців.

"Руснева армія гине в обласному центрі, як мухи - у них значні втрати як серед вбивць, так і в техніці", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося про те, що ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк і оточити підрозділи Сил оборони.

Згодом Збройні Сили України зуміли відвоювати нові позиції в Сєвєродонецьку Луганської області. ЗСУ зуміли відбити у ворога 20% Сєвєродонецька. Російські окупанти контролюють близько половини міста.

Як повідомлялося раніше, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, швидше за все, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

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