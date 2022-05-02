У Бородянці рятуватимуть кота, який застряг на 7 поверсі напівзруйнованого будинку

Кіт на 7-му поверсі напівзруйнованого будинку в Бородянці/ Facebook Eugene Kibets

У Бородянці на Київщині помітили кота, який перебуває на 7 поверсі напівзруйнованого будинку.

Котик дивом лишився живий після бомбардування селища російськими окупантами, і вже не один тиждень після звільнення населеного пункту від загарбників був змушений сидіти на бетонних плитах у напівзруйнованому будинку, поки його не помітили. Про це повідомив активіст Євген Кібець у Facebook.

Активіст попросив про допомогу, адже для порятунку кота потрібна вантажівка з "вежею".

Пізніше Євген оновив свою публікацію і зазначив, що активісти планують провести операцію з порятунку кота у понеділок, 2 травня.

Невідомо, скільки саме часу котик пробув сам у залишках напівзруйнованого будинку і чи є в нього хоч якась їжа та вода. Тварина сидить на повністю зруйнованому перекритті у картонній коробці.

Нагадаємо, ЗСУ витіснили російських окупантів з Бородянки наприкінці березня.

На 7-му поверсі напівзруйнованого будинку в Бородянці помітили кота/ Facebook Eugene Kibets

На 7-му поверсі напівзруйнованого будинку в Бородянці помітили кота/ Facebook Eugene Kibets

Раніше ще один кіт став символом незламності Бородянки. Тваринку зі значними пошкодженнями рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхового будинку. Котика намагалися врятувати ветеринари, але, на жаль, пізніше він помер.

Уціліла кухонна шафа стала символом стійкості українців

Нагадаємо, Бородянка Київської області була звільнена від російських окупантів 1 квітня. Після цього у мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жили люди, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа, яка висить над прірвою. Більше того, весь посуд у шафі – цілий, а зверху стоїть керамічний півник.

У мережі миттю відреагували на це фото. Вцілілу кухонну шафу почали порівнювати зі стійкістю українського народу.

Пізніше вдалося розшукати власницю "стійкої шафки". Вона розповіла, як втратила чоловіка і двох синів.

Читайте також: