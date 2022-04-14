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Дива не сталося: кота, який став символом незламності Бородянки, врятувати не вдалося

14 квітня 2022, 16:38

Тварина отримала безліч травм і довго голодувала.

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Кота, який став символом незламності Бородянки, врятувати не вдалося/ t.me/Pravda_Gerashchenko/12467

Одним із символів незламності міста Бородянка у боротьбі з російськими агресорами став кіт, якого рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхового будинку. На жаль, він помер.

У тварини, яку знайшли на руїнах Бородянці, виявили проблеми зі шлунком, адже він довгий час просидів взагалі без харчування. Пухнастий помітно схуд, а з його тулуба, покритого синцями, лікарі витягли кілька уламків будинку, передавати радник глави МВС Антон Геращенко.

"Його забрали і спробували врятувати, але на жаль... нанесені рашистами каліцтва не залишили коту шансів на життя. А так хотілося б, щоб в історії Мурчика був щасливий фінал. Так, його звали Мурчик і навіть господарі знайшлися, впізнали свого вихованця по фотографії, чекали зустрічі. Але, на жаль...", - підсумував Геращенко.

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