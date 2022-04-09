У синцях і з осколками, але непереможений: кіт став символом незламності Бородянки

Кот / Анатолій Кравчук / Facebook

Ось уже кілька діб одним із символів незламності міста Бородянка у боротьбі з російськими агресорами став кіт, якого рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхового будинку. Про це повідомляє Telegram-канал "Правда Геращенка".

"Кіт, який вижив. Його тільки сьогодні, 6 квітня, дістали з будинку, під завалами якого вже місяць лежать тіла людей, мабуть, і його колишніх господарів, і до яких рятувальники сьогодні змогли отримати доступ", – раніше написав місцевий житель і помічник адвоката Анатолій Кравчук.

Кота відразу ж обстежили ветеринари. У нього виявили проблеми зі шлунком, адже він довгий час просидів взагалі без харчування. Пухнастий помітно схуд, а з його тулуба, достатньою мірою покритого синцями, лікарі витягли кілька уламків будинку.

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Нагадаємо, раніше популярний У мережі кіт Степан з Харкова, який був змушений переїхати зі своєю господинею до Франції через напад Росії на Україну, був номінований на престижну міжнародну премію блогерів і лідерів думок World Influencers and Bloggers Awards 2022.

На офіційній Instagram-сторінці премії повідомили, що захід пройде 18 травня в Каннах, Франція. Гроші від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Україні.