Власниця "стійкої шафки" серед руїн в Бородянці розповіла, як втратила чоловіка і двох синів

Власниця "стійкої шафки" серед руїн в Бородянці розповіла свою історію/ Twitter @agremantida, скрін з відео

Власниця кухонної шафки, яка втрималася на стіні після руйнування будинку в Бородянці внаслідок бомбардування окупантами, розповіла, як їй вдалося вижити. Багатоповерхівка була зруйнована, проте увагу спочатку журналістів, а потім і всіх українців привернула кухонна шафа з посудом, яка так і висіла незворушно на стіні над урвищем з уламків будинку. При цьому на ній продовжував стояти керамічний півник з Васильківської майоліки.

На будинок російські окупанти скинули дві авіабомби. Про це власниця квартири з уже відомою шафкою розповіла кореспондентам ТСН.

Надія Дмитрівна врятувалася, тому що під час бомбардування ховалася у підвалі сусіднього будинку. Коли вийшла зі свого укриття, зрозуміла, що повертатися їй уже нікуди. Вже наступного дня вона покинула селище.

"Я з підвалу вийшла в одних чобітках, шкарпетках, двоє штанів на мені, куртка і ще поверх пальто чуже – і все, без нічого. Не лишилося жодної фотографії дітей. Все воно завалило донизу", – розповідає жінка.

Коли рятувальники закінчили розбирати завали, то під ними людей не знайшли.

читайте такожЛюди під руїнами перебували три тижні: з'явилися кадри повністю знищеної окупантами БородянкиНадія Дмитрівна розповідає, що за своє життя їй уже довелося пережити втрату чоловіка і двох синів. Чоловік загинув внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Пізніше помер старший син, і жінка лишилася жити з молодшим. Проте два роки тому не стало і його.

Жінка розповідає, що саме молодший син встановлював і закріплював цю кухонну шафку.

"У нас там несуча стіна товста, там по сходовій клітині, і воно витримало. Там крючки дуже хороші. Я вже не пам’ятаю скільки часу тому ми встановлювали цю шафку, ну, більше 12-13 років тому", – розповідає Надія Дмитрівна.

Спочатку цю шафку, яка вціліла, помітила і зафіксувала на фото фотографиня "Суспільного" Єлизавета Серватинська. Коли вона опублікувала це фото у Twitter, воно миттю розлетілося соцмережами і стало популярним. Після цього шафка з посудом і керамічним півником зверху стала символом нескореності і стійкості українського народу.

Сама власниця шафки Надія Дмитрівна каже, що якщо вже півник вистояв, то і ми обов'язково вистоїмо.

Уціліла кухонна шафа стала символом стійкості українців

Нагадаємо, Бородянка Київської області була звільнена від російських окупантів 1 квітня. Після цього у мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жили люди, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа, яка висить над прірвою. Більше того, весь посуд у шафі – цілий, а зверху стоїть керамічний півник.

У мережі миттю відреагували на це фото. Вцілілу кухонну шафу почали порівнювати зі стійкістю українського народу. Під фото лишали підписи "Будь сильним, як ця кухонна шафа", "Беріть приклад з цієї шафки" тощо.

Пізніше, коли Київ відвідував прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, українська художниця подарувала йому і президенту України Володимиру Зеленському керамічних півників – таких же, як і в Бородянці.

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