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Найближчими тижнями Естонія передасть Україні "десятки і десятки" американських Javelin

24 січня 2022, 08:25

Посол Естонії Каймо Кууск не назвав конкретну кількість, але уточнив, що мова йде "про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет".

Javelin, Естонія
Якщо ескалація зростатиме, то Естонія готова розширювати підтримку України / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Найближчими тижнями Естонія відправить в Україну вироблені в США протитанкові ракетні комплекси Javelin, заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Як розповів дипломат в інтерв'ю проекту Радіо Свобода Донбас. Реалії, Естонія отримала дозвіл США на поставку Javelin в Україну.

"Найближчими тижнями (час відправлення, – ред.). Це нормальна процедура - ми повинні були запитати дозвіл і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому у нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відправки в Україну", - сказав Кууск.

Посол Естонії уточнив, що мова йде "про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет".

"Я не хочу називати конкретну кількість, але це дійсно вражає", - зазначив Кууск.

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За його словами, обговорення додаткової оборонної підтримки для України в Талліні почали в кінці жовтня і листопаді минулого року. Підставою стало зростання напруженості на українсько-російському кордоні.

Дипломат додав, що якщо ескалація зростатиме, то Естонія готова розширювати підтримку.

Кууск розповів, що Україна звернулася з проханням надати артилерійські боєприпаси, і це буде зроблено.

Таллінн також готовий був передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний був дозвіл інших держав – Німеччини, як виробника, і Фінляндії, як попереднього власника.

читайте такожНімеччина відмовилася давати Україні бронежилети, але розгорне військовий госпітальЗазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати в Україну зброю, заявивши, що "українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної та Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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