У США запропонували озброїти Україну: зброя піде по ленд-лізу

У Сенаті США побоюються загрози вторгнення в Україну авторитарного режиму Володимира Путіна.
У Сенат Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу.
З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій, повідомляється на сайті одного з авторів ініціативи, сенатора Джона Корнина.
Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".
"У випадку з авторитарними персонами на кшталт Володимира Путіна загрози санкцій або фінансової підтримки України недостатньо, щоб стримати вторгнення", — зазначив Корнин.
Згідно із законопроектом, поставка озброєнь по ленд-лізу буде дозволена тільки Україні.
Основні положення проекту закону про ленд-ліз:
- президент США буде зобов'язаний підтвердити комітету конгресу, що будь-яка військова техніка, що поставляється за новими правилами, необхідна для захисту вразливого цивільного населення;
- президент або його представник повинні ввести прискорені процедури доставки будь-якої військової техніки, переданої Україні, щоб вона отримала все вчасно;
- будь-які витікаючі з Росії кібератаки на основні об'єкти критичної інфраструктури України будуть класифікувати як збройний напад з боку Росії;
- законопроект діятиме до тих пір, поки Росія не скоротить кількість своїх військових на кордоні з Україною до того числа, яке було до березня 2021 року.
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Що таке ленд-ліз:
Державна програма Lend-Lease, за якою США постачали своїм союзникам у Другій світовій війні бойові припаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину. Основними клієнтами США стали країни Британської Співдружності націй і СРСР.
Концепція цієї програми давала президенту Сполучених Штатів повноваження допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для його країни.
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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що США готові надати Україні додаткові обсяги обладнання та оборонного зброї.
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