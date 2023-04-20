Росія змінить тактику ракетних ударів, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ - ГУР

Агресорка Росія провалила перший етап ракетного терору, в рамках якого вона завдавала ударів по енергетичних об'єктах України, сказав Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-smenit-taktiku-raketnyh-udarov-chtoby-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-gur-10464682.html Посилання скопійоване

Окупанти РФ битимуть по військових об'єктах, щоб завадити контрнаступу армії України - ГУР / Колаж 24 ОМБр, Міноборони РФ

Країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що наразі можна побачити, як російські окупанти змінюють тактику ракетного терору. Перший етап - атаки енергетичних об'єктів - ворог вже провалив.

За його словами, надалі російські війська намагатимуться завдавати ударів по логістиці та військовим цілям з метою зриву контрнаступу армії України.

відео дня

"Витративши для себе критичну частину ракетного потенціалу, ворог не досяг бажаного результату. Так, сьогодні тактика змінюється і ця умовна перерва застосовується для накопичення, тільки завдання будуть інші - це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії... Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялися військові цілі, але цілями були саме мирні об'єкти, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде іншою", - пояснив ситуацію представник ГУР.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.

Контрнаступ армії України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні.

Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що стратегічною метою України є звільнення всіх окупованих територій. За її словами, ніхто не буде оголошувати про початок контрнаступу ЗСУ, а контрнаступальні дії вже проводяться на деяких ділянках фронту.

Дивіться відео Главред - Михайло Притула пояснив, чому в Росії бояться ЗСУ

Війна Росії проти України: