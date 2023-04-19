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"Все це зараз відбувається": Маляр - про контрнаступ ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2023, 17:08 оновлено 19 квітня, 17:19
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Українські військові не називатимуть конкретну дату початку масштабного контрнаступу та його сценарій розвитку.
Анна Маляр, ВСУ
Певні контрнаступальні дії ЗСУ вже тривають / Колаж фото Міноборони України, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Український контрнаступ вже триває навіть в найгарячіших точках фронту. Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Водночас вона заявила, що українські військові готуються до просування не в певній точці фронту, а до повного звільнення українських територій. Саме це залишається стратегічною метою для держави.

"Не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть: "Завтра розпочинаємо контрнаступ". Це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Це плани Збройних сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі й самі військові їх не обговорюють ... Насправді все це зараз відбувається, в тому числі і контрнаступальні дії відбуваються і зараз на Сході", - сказала Маляр.

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Найгарячішими напрямками залишаються Бахмутський, Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Там окупанти зосередили свої основні зусилля. Українські військові роблять все, щоб знищити ворога та не дати захопити нові населені пункти.

"Те, що відбувається, наприклад, у Бахмуті, там є активні штурмові дії наших військ. Наші війська успішно зупиняють ворога й на інших напрямках, бо наступ йде з 4 основних напрямків - Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський", - додала Маляр.

Вона також зазначила, що військове керівництво України розробило декілька планів контрнаступу. Одного сценарію замало, адже ворог також реагує на всі дії на фронті.

"Треба розуміти, що подібні рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць, чи за два або за пів року. І план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати", - сказала вона.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде ухвалено генеральним штабом ЗСУ. Все вирішиться в останній момент. За словами чиновника, в України є декілька сценаріїв проведення операції.

Журналісти Bloomberg опублікували статтю, в якій йдеться про те, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ вже в травні. Ймовірно, ЗСУ будуть атакувати відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб встановити контроль над так званим "суходільним коридором" агресора Росії до окупованого Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупант Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, росіяни перекинули сили ПДВ до Бахмуту не для оточення міста, а з метою стримування можливої контратаки української армії.

Інші новини:

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