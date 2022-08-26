Раніше був поліцейським: у Бердянську підірвали заступника начальника "ДАІ"

Бердянськ / t.me/glava_brd

В окупованому Бердянську, Запорізької області, стався черговий вибух. Цього разу намагалися підірвати заступника начальника так званої "Державної автоінспекції".

Як повідомляє в Telegram окупаційна "мерія", інцидент стався біля оздоровчого центру "Криворізький гірник". За попередніми даними, постраждав заступник начальника так званої "ДАІ" Олександр Колесніков.

"Він доставлений в міську клінічну лікарню з осколковими поранення, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу. Деталі події уточнюються", - додали в окупаційній адміністрації.

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Зазначимо, з відкритих джерел відомо, що Колесніков ще рік тому був звичайним патрульним у поліції Бердянська.

Як повідомляв Главред, 17 серпня в центрі окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух біля комендатури окупантів.

Також повідомлялося, що російські окупанти почали вивозити з Мелітополя свої сім'ї.

12 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух. В результаті в лікарню доставили відомого колаборанта Олега Шостака, який був одним з керівників виборчого штабу "Єдиної Росії" і головою пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ.

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