У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

Жителі Бердянська повідомляють про вибухи, звук яких рознісся по всьому місту. А після прильоту спостерігався дим у нагірній частині Бердянська.

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За попередніми даними, у Бердянську "приліт" у районі "ПівденГідроМаш" / колаж Главред, фото Жовта стрічка і скріншотви

У тимчасово окупованому країною-агресором РФ Бердянську (Запорізька область) прогриміли вибухи. Про це заявила керівник Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

За її словами, жителі повідомляють про вибухи, звук яких рознісся по всьому місту. А після прильоту спостерігався дим у нагірній частині Бердянська.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow". Також вони стверджують, що в Бердянську постраждали три людини.

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"Бердянськ. Краса. Перед вибухом працювала ворожа ППО. "Все збили", - зіронізував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, приліт було зафіксовано в районі заводу "ПівденГідроМаш".

"Фіксуємо подвійне збиття ШтормШадоу базуванням окупантів на території "ПівденьГідроМашу". Росіяни оточують територію. Добре", - сказав Андрющенко.

Що за місто Бердянськ? Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

Вибухи на тимчасово окупованих територіях - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 8 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Луганську було знищено відомого зрадника, колишнього начальника "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутата народної ради ЛНР" МихайлаФіліпоненка. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди було закладено вибухівку.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли подробиці знищення зрадника Михайла Філіпоненка, який раніше служив у російських окупантів на посаді "міністра внутрішніх справ" терористичної "ЛНР".

6 березня, у тимчасово окупованому Бердяhttps://glavred.info/ukraine/v-zahvachennom-berdyanske-podorvali-mashinu-s-organizatorkoy-vyborov-putina-10547819.htmlнську(Запорізька область) прогримів вибух.Згідно з наявними даними, було ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів, які там захотіла країна-агресор РФ - таку собі Олену Ільїну.

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