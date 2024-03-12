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Зайшли на територію Росії з кількох напрямків: в ЗСУ оцінили хід боїв в РФ

Юрій Берендій
12 березня 2024, 10:36оновлено 12 березня, 11:30
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що через боротьбу між росгвардією та ФСБ росіяни прогавили прорив кордону російськими добровольцями.
Зайшли на територію Росії з кількох напрямків: в ЗСУ оцінили хід боїв в РФ
В ЗСУ відреагували на операцію російських добровольців на території РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

12 березня Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон" оголосили про початок весняного визвольного руху на території Росії і почали наступ на кількох ділянках українсько-російського кордону. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у коментарі 24 каналу відзначив, що росіяни прогледіли накопичення техніки на цьому напрямку.

За його словами, прикордонні війська Росії належать до структури ФСБ. Загалом, ФСБ відповідає за безпеку російських кордонів, однак ця спецслужба, яка мала імідж "надпотужної та всевидячої", реально виявилася неефективною. Тимочко вказує на те, що вони не помітили накопичення військ і бронетехніки російськимх добровольців.

"Навіть в теорії не прорахували ці напрямки, не підтягнули ресурси, щоб продемонструвати, наскільки вони спроможні", – зазначив Тимочко.

відео дня

Тимочко акцентував увагу на тому, що лише напередодні керівник росгвардії розповідав про посилення оборони кордонів РФ. В його заяві йшлось про намір перекинути до прикордонних областей РФ 300 тисяч росгвардійців попередньо посадивши їх на танки та навчивши користуватись артилерією.

"В результаті дві структури настільки внутрішньо борються між собою, що навіть, якщо хтось з них володіє інформацією, то не діляться нею. Військові операції, які відбуваються на території Росії, не можуть превентивно запобігатися російськими спецслужбами чи росгвардійцями", – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, він додав, що на території РФ створювали сили територіальної оборони. Ця ініціатива супроводжувалася пропагандистськими шоу, де демонстрували підготовку "бійців ТРО" і розповідали про великі витрати на будівництво оборонних рубежів.

За його словами, всю цю масштабну пропагандистську кампанію спрямовано було на показ того, що росіяни готові протистояти зовнішнім загрозам і підготовлені до цього. Однак несподівано для них, на тих самих напрямках, відбувся прохід. Це була класична військова операція без особливих викрутасів, проте російські загарбники виявились знову не готові до такого розвитку подій.

Це свідчить про те, що всі найкращі та найбільш боєздатні сили противника залучені на лініях фронту, наголошує Тимочко. Як раніше Євгеній Пригожин, так і зараз РДК, "Сибірський батальйон" та легіон "Свобода Росії" показали, що росіяни стягли та використовують на лініях фронту всі свої сили.

"Ворожий військовий контингент в Україні становить у межах 450 – 490 тисяч. Росія може залатувати діри, але збільшити та наростити потужність окупантам не вдається", - резюмував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України.

Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Наступ російських добровольців на територію Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон розпочали спільну операцію на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Політичний координатор військової організації "Легіон 'Свобода Росії'" Ілля Пономарьов повідомив у "Фейсбук", що населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області перейшов під контроль російських добровольців.

У відеозверненні бійці Легіону "Свобода Росії" заявили, що їхня мета - звільнення Росії від диктатури та терористичної організації, що захопила владу в РФ. Вони також підкреслили, що продовжують важкі бої.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що бойові дії у Курській та Білгородській областях Росії є спецоперацією російських добровольчих батальйонів, які, по суті, діють на власній території.

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війна в Україні Операція російських добровольців
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