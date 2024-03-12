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Деталі удару по командному пункту РФ: на півдні підбито танкер "Механик Погодін"

Олексій Тесля
12 березня 2024, 10:51
Танкер під прапором РФ "Механик Погодін" росіяни використовували як пункт управління.
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Удар по командному пункту РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Унаслідок успішного повітряного удару Повітряними Силами ЗС України в понеділок, 11 березня, в районі Кінбурнської коси було знищено танкер під прапором РФ "Механік Погодін", який росіяни використовували як пункт управління.

Як повідомляє прес-центр ВМС ЗСУ, танкер IMO №9598397 належав російській компанії VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), внесеній до списку санкцій.

У ВМС нагадали, що "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту. Однак після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурнської коси, тимчасово контрольованої росіянами.

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"Надалі противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області", - пояснили в командуванні.

"Слід зазначити, що судно відповідає визначенню військового об'єкта відповідно до пункту 40 та підпункту с) пункту 60 Керівництва Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі, а також системі спостереження, командування та зв'язку", - зазначили у ВМС.

Додамо, що знищення російського танкера не тільки завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснене в повній відповідності з нормами Міжнародного гуманітарного права, додали у відомстві.

Що відомо про танкер-хімвоз "Механік Погодін"

Судно ("Mekhanik Pogodin" IMO 9598397) було затримано в порту Херсона в серпні 2018 року. Екіпаж судна складається з 12 громадян Росії. Як повідомляв Главред, СБУ заявляла про намір заарештувати судно, яке належить російській компанії, що перебуває під санкціями. Танкер доставив в Україну дизпаливо з Туркменії за договором фрахту в інтересах канадської компанії Oil Marine Shipping and Chartering. Повідомлялося, що будівництво судна фінансувала компанія АТ "ВЕБ-Лізинг", що входить до санкційних списків України.

Раніше ЗМІ розкрили деталі удару ЗСУ по кораблю РФ на півдні. Українські аналітики Defense Express вважають, що на судні загарбників, які ЗСУ вразили в понеділок, 11 березня, міг перебувати хтось із російських військових топ-чиновників.

Збройні сили завдали удару по судну російських окупантів у понеділок, 11 березня. Росіяни чомусь розмістили на ньому командний пункт. Водночас у мережі поширюється інформація про зникнення генерала Михайла Теплинського, який раніше вів безпосереднє командування російськими загарбниками в Україні. Пропагандисти скаржаться, що той не виходить на зв'язок.

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ВМС України війна Росії та України
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