У Бердянську прогриміли вибухи: в окупованому місті піднявся стовп диму

В окупованому Бердянську Запорізької області вранці у вівторок, 12 березня, прогриміли вибухи.
Над містом підіймається стовп диму. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.
"У Бердянську гучно. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони в’їзду з боку Маріуполя", – зазначила Галіцина.відео дня
Також про вибух повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. Він зазначив, що "приліт" ймовірно був в районі аеропорту.
"Бердянськ. У вас пропущений в районі аеропорту", – написав Андрющенко.
Що таке Бердянськ?
Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".
Операція російських добровольців в РФ
Раніше повідомлялося, що в середу, 12 березня, "РДК" та "Свобода Росії" розпочали операцію у кількох областях РФ. На території Курської та Бєлгородської областей тривають важкі бої.
В ГУР розкрили деталі щодо прориву російськими добровольцями кордону РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відзначив, що бойові дії у Курській та Білгородській областях Росії є спецоперацією російських добровольчих батальйонів, які, фактично, діють на власній території.
У ЗСУ оцінили хід боїв в РФ. 12 березня Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон" оголосили про початок весняного визвольного руху на території Росії і почали наступ на кількох ділянках українсько-російського кордону. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що росіяни прогледіли накопичення техніки на цьому напрямку.
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