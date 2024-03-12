У Бердянську прогриміли вибухи: в окупованому місті піднявся стовп диму

Відомо, що "приліт" був в районі аеропорту. Місцеві мешканці повідомляють, що видно стовп диму зі сторони в’їзду з боку Маріуполя.

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У Бердянську прогриміли вибухи/ колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, УНІАН

В окупованому Бердянську Запорізької області вранці у вівторок, 12 березня, прогриміли вибухи.

Над містом підіймається стовп диму. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у Telegram.

"У Бердянську гучно. Місцеві мешканці повідомляють, що чули вибух і спостерігають стовп диму зі сторони в’їзду з боку Маріуполя", – зазначила Галіцина. відео дня

Також про вибух повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. Він зазначив, що "приліт" ймовірно був в районі аеропорту.

"Бердянськ. У вас пропущений в районі аеропорту", – написав Андрющенко.

Що таке Бердянськ? Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

Операція російських добровольців в РФ

Раніше повідомлялося, що в середу, 12 березня, "РДК" та "Свобода Росії" розпочали операцію у кількох областях РФ. На території Курської та Бєлгородської областей тривають важкі бої.

В ГУР розкрили деталі щодо прориву російськими добровольцями кордону РФ. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов відзначив, що бойові дії у Курській та Білгородській областях Росії є спецоперацією російських добровольчих батальйонів, які, фактично, діють на власній території.

У ЗСУ оцінили хід боїв в РФ. 12 березня Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та "Сибірський батальйон" оголосили про початок весняного визвольного руху на території Росії і почали наступ на кількох ділянках українсько-російського кордону. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що росіяни прогледіли накопичення техніки на цьому напрямку.

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