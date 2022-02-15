У Білому домі офіційно заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну / Фото president.gov.ua

Офіційний візит президента США Джо Байдена в Україну поки не планується.

Про це 14 лютого заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, передає пресслужба Білого дому.

"Зараз у мене немає жодних планів поїздок, які я могла б оголосити або анонсувати", — зазначила вона.

Жан-П'єр додала, що США перебувають у "постійному контакті з українським урядом" і продовжують "тісно координувати свої дії з Україною, намагаючись знайти дипломатичне рішення для виходу з кризи".

Як повідомляв Главред, під час розмови 13 лютого Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну.

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"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, вирішальні для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації", - сказав президент України.

Американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що "Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було", і називав поїздку президента США в Україну "вкрай малоймовірною".

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