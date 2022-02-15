У Білому домі офіційно заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується

США перебувають у "постійному контакті з українським урядом", зазначили в Білому домі.
Офіційний візит президента США Джо Байдена в Україну поки не планується.
Про це 14 лютого заявила заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, передає пресслужба Білого дому.
"Зараз у мене немає жодних планів поїздок, які я могла б оголосити або анонсувати", — зазначила вона.
Жан-П'єр додала, що США перебувають у "постійному контакті з українським урядом" і продовжують "тісно координувати свої дії з Україною, намагаючись знайти дипломатичне рішення для виходу з кризи".
Як повідомляв Главред, під час розмови 13 лютого Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну.
"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, вирішальні для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації", - сказав президент України.
Американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що "Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було", і називав поїздку президента США в Україну "вкрай малоймовірною".
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