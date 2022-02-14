Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Зеленського відвідати Україну - ЗМІ

За інформацією журналістів, приїзд Джо Байдена в Україну малоймовірний.
Президент США Джо Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Володимира Зеленського швидше відвідати Україну, яке прозвучало напередодні під час телефонної розмови двох президентів.
Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на чиновників у Білому домі.
"Зеленський просив Байдена скоріше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США кажуть, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна", - йдеться в повідомленні.
Переговори Зеленського і Байдена
Нагадаємо, що під час розмови 13 лютого Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну.
"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, вирішальні для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації", - сказав президент України.
Також український президент подякував США за взаємодію у сфері оборони, яка сприяє посиленню можливостей Збройних сил України.
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