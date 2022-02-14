Переговори Шольца і Путіна: РФ може отримати гарантії, що Україна не вступить в НАТО в найближчі 10 років - The Guardian

Олаф Шольц відвідає з візитом Київ і Москву / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок, 14 лютого, відвідає з офіційним візитом Київ, а у вівторок, 15 лютого, відправиться до Москви.

Видання The Guardian повідомило з посиланням на джерела, що Шольц збирається обговорювати з президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Перед вильотом в Україну Шольц заявив, що Німеччина вимагає від Росії "ознак негайної ескалації".

"Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже і дуже серйозну загрозу миру в Європі", - сказав канцлер Німеччини і заявив про намір висловити "незмінну солідарність і підтримку Україні" під час візиту до Києва.

За даними The Guardian, Зеленський і Шольц обговорять, як Німеччина може допомогти стабілізувати економіку України після того, як заяви західних країн про ризик вторгнення РФ позначилися на її валюті.

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В урядових колах Німеччини в неділю говорили про "дуже тривожну картину" на кордоні з Україною. При цьому там відкинули припущення, що поїздка Шольца являє собою "останню спробу" запобігти війні.

Як повідомили джерела в уряді Німеччини, Шольц запропонує Путіну "діалог" і спробує з'ясувати, в чому причина невдоволення Росії. Крім того, ймовірно, він підкреслить, що вступ України до НАТО не є реалістичною перспективою в найближчому майбутньому. Тому в якості компромісу Росія може отримати гарантії того, що Україна не вступить в НАТО "в найближчі 10 років".

Як повідомляв Главред, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 допустив відмову від членства України в НАТО, щоби не було війни з РФ.

На запитання, чи розглядає Київ можливість відкласти свої плани щодо членства в НАТО попри те, що це прописано в українській Конституції, Пристайко відповів: "Ми могли б, особливо коли нам погрожували, шантажували і підштовхували до цього".

За словами Пристайка, Україна "може проявити гнучкість".

У Міністерстві закордонних справ України вже прокоментували заяву Вадима Пристайка. Зокрема, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ці слова вирвано з контексту.

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