Путін збільшує армію РФ: в Міноборони України порадили закупити 2 млн мішків для трупів

В Міноборони України порадили РФ закупити 2 млн мішків для трупів/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін збирається збільшити чисельність особового складу збройних сил РФ до 2 млн осіб. Про це йдеться у відповідному указі, який він підписав. На таке рішення уже відреагували у Міноборони України – порадили, щоб Росія не забула закупити 2 млн мішків для трупів.

Публікація з відповідною реакцією була оприлюднена на сторінці у Twitter українського оборонного відомства. В МОУ відреагували з іронією на рішення російської владної верхівки.

"Вони ще навіть не починали. Росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента Міноборони Росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів", – йдеться у повідомленні Міноборони України.

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Путін намагається уникнути загальної мобілізації

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що рішення збільшити армію до 2 млн осіб може вказувати на спробу Путіна уникнути оголошення загальної мобілізації.

"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", – йдеться у звіті ISW.

Проте аналітики вважають, що країні-агресорці РФ навряд чи вдасться досягнути кількості понад 1 150 000 солдатів (така кінцева кількість саме військовослужбовців передбачається в указі). Наприклад, на початку 2022 року перед широкомасштабним вторгненням в Україну в РФ було тільки близько 850 тисяч військовослужбовців.

У ISW припускають, що Путін може вийти з цієї ситуації іншим чином – використати для збільшення чисельності свої армії осінній призов у жовтні 2022-го, зокрема й на тимчасово окупованих українських територіях.

Що передбачає підписаний Путіним указ про збільшення армії РФ

Підписаний російським диктатором указ передбачає встановити штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 039 758 осіб, зокрема 1 150 628 військовослужбовців. Тобто кількість російських військових планують збільшити до цього рівня.

Можливість загальної мобілізації в РФ

Раніше військовий експерт Михайло Самусь пояснив, що російські генерали не наважуються проводити загальну мобілізацію в Росії, адже тоді розкриється, що військові бази в основному ними розкрадені і війська не будуть забезпечені.

Нагадаємо, раніше з’являлася інформація, що Путін нібито відклав або навіть скасував ескалацію війни проти України. Про свої плани він розповів на нараді з секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, директором Федеральної Служби безпеки Олександром Бортніковим, керівником однієї зі служб ФСБ і ще двома людьми з генеральськими званнями, що мають безпосереднє відношення до цієї структури.

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