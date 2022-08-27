Армія України готується звільняти свої землі, війська РФ посилюють оборону - ГУР

ЗСУ готуються до контрнаступальної операції - ГУР / Колаж УНІАН

Сили оборони України продовжують готуватися до масштабної контрнаступальної військової операції з метою повного звільнення своїх територій. Йде накопичення озброєнь. Війська Росії побоюються наступу ЗСУ і посилюють свої позиції на півдні. Вони перекидають авіацію із захопленого Криму. Обидві сторони готуються до ескалації на полі бою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українські війська отримують нове озброєння і готуються до контрнаступу для деокупації своїх територій.

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Ворог, у свою чергу, зміцнює свої оборонні позиції на півдні.

"Підготовка контрнаступу триває, ми отримуємо нове озброєння, головною метою є повна деокупація територій, а для цього необхідно буде проводити контрнаступальну операцію", - зазначив Скібіцький.

За його словами, сьогодні і армія України, і війська Росії, готуються до більш масштабних військових дій. Окупанти перекидають свою авіацію з окупованого Криму.

Він зазначив, що на сьогоднішній день обидві сторони війни готуються до більш активних бойових дій, росіяни перекидають авіацію з Криму.

Також Вадим Скібіцький підкреслив, що за останній місяць російські окупаційні війська передислокували угруповання східного військового округу зі сходу на південь України. Підрозділ було задіяно у війні з 24 лютого – спочатку він знаходився у Білорусі, потім на Слобожанському і Донецькому напрямках, наразі окупантів перекинули на Запоріжчину і Херсонщину.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не має наміру йти на територіальні поступки Росії. Київ не хоче перенесення війни на майбутнє. Тому українська держава збирається повністю відновити свої кордони станом на 1991 рік.

Радник Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву про початок четвертої фази війни. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці і до зими. Арестович вважає, що просування військ очікувати не слід – сторони будуть обмінюватимуться ударами.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що осінь буде вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні може відбутися активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв повинна знизитися. Навесні наступного року очікується гаряча фаза війни.

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