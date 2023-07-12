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В адміністрації Байдена обговорюють, чи можуть дати Україні ракети ATACMS – NYT

Альона Вороніна
12 липня 2023, 08:30 оновлено 12 липня, 08:32
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Арсенал ATACMS у США відносно невеликий, і ці ракети призначені для інших цілей, зазначають американські чиновники.
ATACMS, Джо Байден
В адміністрації Байдена обговорюють, чи можуть дати Україні ракети ATACMS/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента України

В адміністрації президента США Джо Байдена негласно обговорюють можливість надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на власні джерела серед офіційних посадових осіб Сполучених Штатів і Європи. Зазначається, що відбувалося обговорення, чи можна відправити Україні ракети, які тримають для інших цілей.

"Двоє американських і один європейський чиновники розповіли про негласні дебати в адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти (Україні – ред.) кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці", – зазначають у виданні.

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Американські чиновники розповіли, що арсенал таких ракет у США відносно невеликий. Ті ракети, які наявні, були призначені для інших військових планів Пентагону. Ці плани стосуються, зокрема, Корейського півострова.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив: щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових. За його словами, це стосується постачання ATACMS та іншої подібної зброї.

На початку квітня цього року голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявляв, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України. Проте наприкінці травня президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.

Після цього видання The Wall Street Journal повідомляло, що Сполучені Штати Америки наблизились до ухвалення рішення про надання українським військовим ракетної системи великої дальності ATACMS.

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