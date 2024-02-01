Від 3 до 12 років за виїзд за кордон: нардепи пропонують жорстке покарання для ухилянтів

У Верховній Раді України хочуть запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час мобілізації.

https://glavred.net/ukraine/ot-3-do-12-let-za-vyezd-za-granicu-nardepy-predlagayut-zhestkoe-nakazanie-dlya-uklonistov-10538129.html Посилання скопійоване

Нардепи пропонують саджати до в'язниці втікачів за кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/zahidnuy.kordo

Нардепи хочуть ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час мобілізації. Осіб, які незаконно виїхали з країни, щоб уникнути мобілізації, пропонують відправити за ґрати на строк від 3 до 5 років. Про це йдеться у проекті закону №10453, запропонованому народними депутатами фракції "Слуга народу".

У разі повторної спроби або у випадку, коли злочин вчинений групою осіб, передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Якщо такі дії поєднуються з насильством чи застосуванням зброї, кримінальну відповідальність можуть посилилити та відправити за ґрати на 8-12 років.

"Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, у випадку/якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України", - зазначили в тексті законопроекту. відео дня

Проєкт закону зареєстрували на сайті Верховної Ради 31 січня. У четвер, 1 лютого, його направили на розгляд Комітету.

Покарання для ухилянтів та виїзд за кордон

Як повідомляв Главред, 30 січня Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. В ньому пропонують змінити спосіб обмеження ухилянтів. Тепер це буде робитися через суд, а не через ТЦК або військкомати. Якщо громадянин протягом 10 днів не виконав обов'язок та не з'яввся в ТЦК, його банківські рахунки можуть арештувати, обмежити право на виїзд за кордон та керування транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше пункт про внесення ухилянтів у базу боржників у законопроекті про мобілізацію в Україні викликав питання та обурення. Член Комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський повідомив, що від цього пункту відмовилися.

Крім цього, нардепи пропонували дозволити виїзд за кордон усім українським військовозобов'язаним чоловікам за умови перерахування грошей на Збройні Сили України. Законопроект розглядає можливість надати право виїзду чоловікам віком від 18 до 60 років за наявності певних документів, а також відкриття рахунку у Державному банку з внеском та його щомісячним поповненням під час перебування за кордоном.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.