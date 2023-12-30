У ДПСУ попередили про нові вимоги контролю: кого "завертають" на кордоні

Посилено контроль документів для чоловіків призовного віку, які виїжджають за кордон.

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В Україні посилено контроль на кордоні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН і Facebook / DPSUkraine

В Україні посилили порядок перетину кордону для чоловіків, які мають законні підстави для виїзду.

Відповідні повідомлення почали з'являтися в соцмережах і Telegram-каналах. Очевидці на кордоні повідомляють про те, що у багатьох чоловіків призовного віку, які мають законні права для виїзду за кордон, вимагають додаткові документи.

Зокрема, стверджується, що посилено контроль документів для виїжджаючих за системою "Шлях".

відео дня

Крім того повідомляється, що, з вечора 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків з інвалідністю 3 групи і супроводжуючих людей з інвалідністю.

Також в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як представник Держприкордонслужби розповідає багатодітному батькові, що тепер він не зможе виїхати з України без спеціального дозволу. На відео дівчина-прикордонник каже, що з 20:00 29 грудня "є інше розпорядження".

"До 20 години було так, як ви говорите – просто ми не були такі вимогливі, ми не вимагали від вас цих документів, ми дивилися тільки, що ви багатодітний, і ви перетинали (кордон – ред.)", – сказала вона.

Що кажуть у Держприкордонслужбі

У Держприкордонслужбі підтвердили, що через неодноразові підробки документів можуть вимагати у чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема багатодітних батьків, виписку з протоколу ТЦК або запис про відстрочку у військовооблікових документах.

Представник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" зазначив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку.

"Враховуючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов'язаних з багатодітністю, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, в тому числі і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути виписка з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку у військовозоблікових документах", - пояснив Демченко.

Раніше повідомлялося про те, чи можуть їхати з України чоловіки з бронью від мобілізації. Чоловіки, які отримали бронь від мобілізації від свого роботодавця, можуть виїжджати з України у воєнний стан, якщо їм оформили відрядження за кордон.

Нагадаємо, раніше прикордонники розповіли, скільки ухилянтів намагалося втекти з України у 2023-му. 11 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон, повідомляє спікер профільного відомства, Держприкордонслужби, Андрій Демченко.

Як раніше розповів адвокат Ростислав Кравець, на сьогоднішній день фактично за законом заборони виїзду чоловіків за кордон немає. Все відбувається "виключно в ручному режимі".

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