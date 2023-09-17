Вже вклинилися у другу "лінію Суровікіна": ЗСУ близькі до прориву до узбережжя Азовського моря

Знищення Кримського мосту та переходу через Кримський перешийок дозволить ЗСУ влаштувати повну блокаду логістики ворога на півдні.

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ЗСУ йдуть вперед / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Наразі південний фронт проходить вже по другій "лінії Суровікіна", не менш захищеній, ніж перша. В української армії з'явилася можливість прорватися до узбережжя Азовського моря, розповів в ефірі FREEDOM військовий експерт Денис Попович.

"Зараз ми вклинилися в другий "шар" цієї "лінії Суровікіна", яка знаходиться приблизно біля Новопрокопівки. Там не тільки мінні поля і "зуби дракона", там і траншеї, бліндажі... Коли ми говоримо, наскільки нам залишилося далеко до її остаточного прориву? До Токмака зараз приблизно 20 км. Від Токмака до узбережжя Азовського моря на око теж км 50. Приблизно таку відстань зараз відокремлює... Якщо ми говоримо про прорив до узбережжя", - розповів Попович.

Водночас, щоб заблокувати "коридор" окупантів до Криму, захисникам необхідно взяти під контроль хоч один населений пункт, через який проходить залізнична гілка цього самого "коридору" (наприклад, Токмак або Пологи).

А ось повна блокада логістичних шляхів росіян можлива, зокрема, у разі знищення Кримського моста і переходів через Кримський перешийок.

"Однак залишається ще приморська траса через Маріуполь - Бердянськ - Мелітополь. Вона ще буде залишатися під контролем... Але ми можемо її взяти під вогневий контроль. Якщо ми говоримо про повну блокаду... то для того, щоб перекрити всі можливості перекидання військ з глибини РФ в Запорізьку область, слід говорити про знищення Кримського моста, переходів з Кримського перешийка в Запорізьку область. Чим далі ми просуваємося на півдні, тим більше можливостей для їхнього виконання", - пояснив експерт.

Він окремо зауважив, що Росії критично необхідна оперативна "пауза" - щоб провести мобілізацію, перекинути війська. Крім того, Москва має великі надії на президентські вибори в США і зимовий сезон.

"Росії потрібна "пауза" для цілої низки речей. По-перше, їм необхідно провести мобілізацію. Вони чекають зимового сезону, оскільки дощі та сльота можуть уповільнити український контрнаступ. Наступальні дії будуть обмежені дорогою з твердим покриттям. У них багато причин дотягнути час аж до виборів в США в 2024-му. Але просто зараз їм було б важливіше ситуацію "заморозити", щоб провести мобілізаційну процедуру, закрити дірки на фронті і так далі", - сказав Попович.

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Три місяці триває контрнаступ ЗСУ. За цей час українські військові мали переважно обмежені успіхи.

Українські військові зіткнулися з низкою перешкод - добре оснащеною лінією оборони окупантів, у тому числі мінними полями, перевагою живої сили противника, нестачею бронетехніки та авіації для прикриття сухопутних сил.

Разом з тим, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ протягом декількох тижнів вдалося пробити суттєвий тактичний пролом на ділянці лінії "оборони" російських окупантів в районі Роботине Запорізької області.

У районі Вербового розширено "дірку" на 2,6 км ділянці позицій окупантів.

Це змусило Росію надати пріоритет обороні у цій області і перемістити туди елітні формування з інших напрямків, зокрема і з-під Бахмута.

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