Військовий експерт дав прогноз, чи може війна закінчитись до кінця 2024 року

Військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов, який до окупації Крима служив керівником Кримського медіацентру, розповів про те, чи може війна закінчитись до кінця 2024 року.
Ексречник Генштабу в інтерв'ю для ТСН пояснив, що війна - це справа ресурсна, однак він не сумнівається у перемозі ЗСУ.
"Звісно, що підсумок цієї війни очевидний - ми в цьому двобої з путінською армією переможемо. Питання лише в ціні. Щодо термінів - вони залежать від багато чого. Перше - наскільки буде спроможна російська окупаційна армія забезпечити себе усім необхідним. Бачимо, з чим зараз стикається Путін. Він змушений кланятись диктаторові Північної Кореї Кім Чен Ину, щоб отримати відповідні боєприпаси, ракетне озброєння для забезпечення власного війська. Відповідно, терміни будуть залежати і від того, якими ресурсами буде володіти українська армія. Тоді можемо визначатись", - наголосив Селезньов.відео дня
Також експерт додав, що керівник української військової розвідки генерал Кирило Буданов переконаний в тому, щоу війни не буде дуже великих термінів.
"На уточнювальні запитання він відповідає, що до року. Але попередні прогнози генерала певною мірою були скореговані з цілком очевидних причин. Поки наші західні партнери зволікали з передачею озброєння та військової техніки для нас, ворог мав можливість ретельно підготуватись", - уточнив Селезньов.
Експерт поділився своїми роздумами, що йому б хотілось до листопада наступного року, напередодні президентських виборчих перегонів у США, щоб Байден поінформував своїх виборців про те, що українська армія перемогла в цьому двобої з путінською армією.
Нагадаємо, що Волкер сказав, що допоможе закінчити війну. Захід не має звертати увагу на те, скільки для них коштує день війни в Україні, адже ціна програшу буде набагато більшою, наголосив ексспецпредставник Держдепу.
Стало відомо, про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну. Кім зробив різку заяву про Україну, цим остаточно означивши свою політичну й військову підтримку Росії.
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