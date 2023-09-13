ЗСУ просуваються на Донеччині та Запорізькій області: окупанти зазнають втрат

За минулу добу ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів по лінії фронту.

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ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку / колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95-та окрема десантно-штурмова бригада

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що ЗСУ мають певні успіхи в районі Кліщіївки на Донеччині та в районі Роботиного в Запорізькій області.

У ранковому зведенні Генштабу йдеться, що атаки російських військ у районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у дописі. відео дня

Відомо, що впродовж минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Ситуація на фронті

Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах.

В районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки.

В районі відповідальності ОСУВ "Таврія" наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

В районі відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації і вогневі позиції ворожих підрозділів.

Нагадаємо, що вночі РФ атакувала Одещину. Вночі 13 серпня російські окупанти в черговий раз атакували південь Одеської області. Кілька груп ударних дронів було направлено по Ізмаїльському району.

ЗСУ можуть почати звільнення Донецька. Збройні сили України готові розпочати операцію зі звільнення міста. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

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