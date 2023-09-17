Пріоритетом для РФ є Запорізький напрямок, туди перекидають елітні війська – ISW

Окупанти передислокували частину елітних формувань з-під Бахмута у Запорізьку область, тому що злякалися просування українських військових на цьому напрямку.

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РФ перекидає елітні війська на пріоритетний для неї Запорізький напрямок/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Просування українських військових на заході Запорізької області, ймовірно, змусило країну-агресорку Росію надати пріоритет обороні в цій області та перемістити туди елітні формування з інших напрямків.

Зокрема, на Запорізький напрямок перекинули частину російських військ з-під Кліщіївки, що поблизу Бахмута на Донеччині. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кліщіївка була центром бойових дій в районі Бахмута упродовж останніх тижнів, і передислокація будь-яких підрозділів 83-ї бригади ПДВ на тлі українського просування в районі Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння просуванням українських військ у західній частині Запорізької області та про те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні", – йдеться у звіті аналітиків ISW. відео дня

В Інституті вивчення війни зазначили, що 16 вересня північноосетинські добровольчі батальйони "Штурм Осетії" та "Аланія", які зараз діють на заході Запорізької області, опублікували зображення, на якому нібито в Нестерянці на Запоріжжі перебуває невеликий загін російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової (ДШВ) бригади.

При цьому ще наприкінці червня частини згаданої бригади вели бої навколо Кліщіївки, також вони були поблизу цього села біля Бахмута наприкінці серпня.

В ISW зазначають, що підрозділи 83-ї бригади станом на 11 вересня ще були в районі Бахмута. Але аналітики не виключають, що частини бригади російське військове командування могло розділити між двома напрямками.

Контрнаступ захисників України змусив російську окупаційну армію закріпити на Запорізькому напрямку низку відносно елітних підрозділів та з'єднань, кажуть в ISW. Зокрема, йдеться про повітряно-десантні частини 98-ї дивізії, 83-ї бригади, 11-ї бригади, 31-ї бригади, 106-ї дивізії та 364-ї бригади спецпризначення головного управління ГРУ.

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ назвали, на яке місто націлилися окупанти. Однією з найбільш інтенсивних ділянок фронту залишається Харківський напрямок. Російські окупанти не відмовилися від намірів вийти до Куп'янська і досягти адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у ЗСУ є всі шанси пришвидшити наступ біля Токмака. Наразі окупанти утримують оборону на ділянці Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате, використовуючи підрозділи, які були перекинуті зі сходу. Після нейтралізації чи ослаблення цих підрозділів загарбники не зможуть оборонятися.

Нагадаємо, РФ у ніч на 17 вересня вдарила по Україні. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові, в Одесі працювала ППО. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що окупанти комбінували для атаки ракети і дрони-камікадзе й намагалися запускати їх по найскладніших маршрутах.

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