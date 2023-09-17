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ЗСУ зробили пролом в "обороні" РФ під Роботиним, окупантам не вистачає сил - ISW

Андрій Ганчук
17 вересня 2023, 10:06 оновлено 17 вересня, 11:01
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Військам агресора Росії не вистачає сил і засобів для підтримки своєї "оборонної" лінії на півдні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
ВСУ, південь
ЗСУ просуваються в районі Роботиного - ISW / Колаж: Главред, фото: 92-я ОМБр, DeepState

Силам оборони України протягом декількох тижнів вдалося зробити суттєвий тактичний пролом на ділянці лінії "оборони" російських окупантів у районі Роботиного Запорізької області. Війська розчищають собі шлях для подальшого наступу. Ворогу не вистачає військ для зміцнення своїх захисних редутів на півдні. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що ЗСУ змогли зробити тактичний пролом в "обороні" окупантів під Роботиним. Українські війська продовжують розширять плацдарм для наступу.

Зокрема, армія України, як і раніше, веде наступальні операції в стороні від російської "оборонної" лінії на захід від Вербового. Там розширено пролом на 2,6 км ділянці позицій окупантів.

відео дня

Аналітики відзначають, що відсутність видимої важкої техніки ЗСУ за цим захисним шаром вказує, що військам ще належить завершити свій прорив.

Крім того, спостерігачі з посиланням на українських офіційних осіб розповіли, що, ймовірно, далі бійцям наступати буде легше.

Війська РФ зазнали важких втрат, їм не вистачає сил на півдні

Також в ISW вважають, що російські війська сконцентрували більшу частину своїх боєздатних сил на передових позиціях, і ці сили під час контрнаступу армії України зазнали великих втрат, в результаті чого відбувся відхід окупантів на інші "оборонні" позиції.

При цьому росіянам не вистачає військ, щоб доукомплектувати свою ешелоновану "оборону" на півдні. Ймовірно, їхні сили ведуть бої без ротацій і складаються із з'єднань, раніше перекинутих з інших локацій фронту.

Контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ просунулися на двох напрямках. Війська добилися часткового успіху в районі Клещіївки під Бахмутом і в районах Вербового і Новопрокопівки в Запорізькій області.

Британський військовий експерт Шон Белл зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ "розріжуть" сили окупантів і вийдуть до Азовського моря. За його словами, так званий "суходільний коридор", який йде до захопленого Криму, найскладніша локація для прориву.

ЗСУ здатні розбити Чорноморський флот, Заходу не треба боятися Путіна, вважає секретар РНБО Олексій Данілов. На думку чиновника, західним союзникам слід прискорити військову допомогу Україні для досягнення миру.

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Запорізька область війська Росії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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