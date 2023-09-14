Потужні вибухи в Криму: Зеленський підтвердив знищення серйозної техніки окупантів

Українські військові майстерно знищили російське ППО "Тріумф" біля Євпаторії.

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Зеленський підтвердив знищення С-400 "Тріумф" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські військові в ніч на 14 вересня успішно атакували російських окупантів у Криму. Поблизу Євпаторії був знищений російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Це підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він подякував СБУ і ВМС за проведення успішної операції.

"Є за що окремо відзначити Службу безпеки України – весь склад служби і наші Військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній "тріумф" – знищена система ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б'ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!"- сказав Зеленський. відео дня

С-400 "Тріумф" - що про нього відомо С-400 "Тріумф" - це російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної й тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, установників перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Зазначимо, що ці системи росіяни застосовують не лише як протиповітряну оборону, а й для обстрілів України. Оскільки C-400 не призначені для наземних ударів, вони надзвичайно неточні та руйнівні.

Вибухи в Криму

В Євпаторії (тимчасово окупований Крим) рано вранці 14 вересня пролунали вибухи. Кримський міст перекривали на кілька годин.

Місцеві жителі повідомляли, що під Євпаторію прилетіли безпілотні літальні апарати. Вони стверджували, що дрони, ймовірно, влучили в російську установку ППО.

Вночі 13 вересня у Севастополі гриміли потужні вибухи - окупаційна влада міста заявила про ракетний удар і потужну пожежу на судноремонтному заводі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в окупованому Севастополі в результаті нічної атаки був вражений великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

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